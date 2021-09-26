自由共和國》傅安堂／病毒演變疫情不斷 航空業如何面對困難與挑戰

新冠病毒不停演變再加上施打苗也無法確保免遭感染，疫情似乎看不到盡頭！航空業更咬牙苦撐，上半年國籍七家業者都虧損；國外除了純貨運航空外也是無一倖免。（資料照，長榮航空提供）

傅安堂／資深航空從業人員

國內最近因三位國籍機師染疫，其中一位還因違反規定而遭公司開除。所幸經過兩週觀察確定並未擴散傳染，但因有機長再度違反檢疫規定而造成機組員成為部分民眾獵巫謾罵的對象，甚至遭影響的小兒科醫師還想發起拒看機組員門診，所幸沒有付諸行動引起社會更大對立！

新冠病毒不停演變再加上施打苗也無法確保免遭感染，疫情似乎看不到盡頭！航空業更咬牙苦撐，上半年國籍七家業者都虧損；國外除了純貨運航空外也是無一倖免。菲律賓航空已在美國申請破產重整，印尼嘉魯達航空年底也可能申請破產。專家更預測到年底全球航空及旅遊業會有另一波倒閉風潮。誰能挺過疫情就能成為最後贏家，但問題是如何在疫情下逆風生存呢？

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全力發展貨運當然是目前唯一首選，從海運大賺及去年華航貨運營收都是最佳證明。華航因擁有十八架七四七和三架七七七共廿一架貨機而獲利亮眼，今年可望跟去年一樣轉虧為盈；長榮則因只有五架七七七貨機及十三架客改貨（拆掉座椅）七七七機隊，再加上客艙載貨力拼貨運營收，也創下耀眼成績減少公司虧損，而年底還有三架七七七貨機加入營運可望將虧損降至最低。

航機消毒是航空業將來必須增加的額外成本，目前除了航機在台灣需要消毒之外，從台灣飛至外站大部分機場也會規定地停時間，必須進行客貨艙消毒後才能再載客／貨飛回台灣，除了消毒費用外還有地停時間增加產生的停機／燃油費及機組員的工時費用，對航空公司營收實在是傷口上灑鹽卻不得不做的事情。以客艙載貨而言因需倚賴地勤人員將貨搬進客艙，將來也許會在裝貨完畢後再實施一次客艙消毒再起飛，以確保機組員免於染疫風險。

但是機師染疫還是航空公司揮之不去的夢靨，不管是華航諾富特或此次長榮三名機師染疫事件，即使貨機再多一旦機師染疫，在指揮中心的清零計畫要求下更直接影響公司營運獲利，更何況來自各界的嚴厲指責背負防疫破口的罵名？

就筆者目前在國外場站及其他機場相關資訊，國籍航空公司對機組員的防疫規範，不但是設法想破頭也是國際航空界最嚴格，機組員在外站過夜真的只能被關在房間內，航空公司為確保組員飯店防疫是否落實，也要求當外派至當地的機場主任需定期至飯店查訪，因此外界不要再謾罵機組員或是怪罪航空公司管理不力。

由於台灣對於機組員的嚴格防疫居檢規定及部分民眾敵視機組員的氛圍，引國外媒體報導。而國際飛行員協會（IFALPA）也將針對台灣對機組員的檢疫及社會氛圍敵視機組員，恐對飛安造成潛在風險提出討論。

目前各國針對該國航空公司的機組員執勤後返國的檢疫措施也有所不同，台灣對國籍機組員的規範是最嚴格的，但是機組員的身心健康也是攸關飛安的重要因素不能輕忽，指揮中心必須參考國際業界作法及兼顧防疫需求制定出一套合適的防疫規範，而不是因民意爭吵或偶發案例而變來變去，這樣政府才能兼顧防疫與經濟的雙贏需求。

其實不只機組員有防疫居檢的壓力，地勤人員每天接觸旅客也是戰戰兢兢做好防疫措施，尤其是外派至世界各地的機場主任／機務代表承受的風險更高壓力更大，須知每個國家檢疫及工會規範皆不同，各國的疫情大部分比台灣危險，很多外派人員已經一年以上沒有回國探視家人。

呼籲國人監督防疫應秉持公平理性的心態，無需針對航空業謾罵攻擊！而媒體在報導時也應公正清楚以免誤導風向，以此次長榮機長與空服員明明是在客艙上的工作接觸，但媒體卻用『密切接觸』的文字誤導民眾造成誤解。航空業沒有特別了不起也只是交通服務業的一環，期盼各界理性檢視監督！航空從業人員仍須做好防疫工作及忍受防疫規範造成的不便，共同努力繼續為航空業加油！

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