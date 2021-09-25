自由廣場》檢視民進黨誕生的「胎記」

◎ 陳儀深

2021年9月對研究台灣政治史的人而言可謂豐收的時刻，先有王曉玟的《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》一書出版，繼有邱萬興的《台灣關鍵年代：民進黨的誕生，1986-1987》，近日又將有《1986黨外選舉後援會的綜合報告》這一冊史料的出版，可以互相參照，讓1986年發生的歷史大事可以更立體地呈現在國人的面前。

反對黨的存在是民主政治的生死關頭，長期得利於一黨專政的國民黨當局自然不易放手，1960年就是炮製「雷震案」壓制了中國民主黨的組黨行動；而「黨外政團」的誕生是在1970年代，由黃信介、康寧祥所領導推動，透過推薦、巡迴助選乃至提出共同政見，與國民黨競爭，其實已經是雛形政黨、或堪稱「沒有黨名的黨」了。

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一般認為1979年的美麗島事件也是國民黨當局對於黨外組織化（邁向組黨）的一次摧折。可是1986年的圓山組黨為什麼會成功呢？個人在2013年出版的口述史《從建黨到執政—民進黨相關人物訪問紀錄》（玉山社），就是在回答這個問題，這也是我們做口述史所需要的問題意識；這一本口述史訪問了15個對象，其中邱萬興（小邱）是唯一受訪的基層黨工。如今小邱終於自己出版圖文並茂的專書了，個人注意到：不論王曉雯的《衝破》或小邱的《誕生》，都有引述拙著《從建黨到執政》所揭露的（例如）朱高正臨門一腳的角色，這可以說是過去鮮為人知的、口述史的貢獻吧。

現實的過程總是更為複雜，掌權者在政治上願意鬆綁以至法律上的承認還需要有個過程、需要其他因素，可以肯定的是，當時「選舉」和「組黨」是兩條互動的主軸、相互激盪，黨外後援會和新政黨的關係有時並不協調，不過1986年底這一場史上第一次兩黨競爭的選舉，民進黨得票率：立委24.78％、國代22.21％，比起1980和1983的成績可謂大幅提升。

1986年黨外選舉後援會的組成，除了涵蓋公政會、編聯會（14人），還有台灣人權促進會現任執行委員、關懷中心現任管理委員、政治受難者及黨外熱心人士（25人），從類別與人數可以發現人權價值、政治受難者在這個新政黨誕生過程中的份量；可見，若要問民進黨創黨初衷，個人認為必定離不開：對壓迫者的反抗，對民主法治的渴求，以及對苦難前輩的感念、從而產生對這塊土地的熱愛。

個人認為，今年這三本書出爐的意義，不是為少數人的懷舊、不是給政治明星錦上添花，而是探討一個台灣土地、台灣苦難所孕育出來的政黨如何誕生，它的「胎記」應該可以發揮不斷提醒的作用才對。

（作者為國史館館長）

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