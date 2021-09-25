自由廣場》妳，認識「貝克」嗎？

◎ 林基興

有讀者投書提倡平等互助與將心比心，讓台日水果食品暢通者，實具格局與理性。

首先，瞭解日本福島食物。生物含天然放射性核種，主要是鉀-40，會隨食物進入人體，也會藉由人體的代謝自動調節平衡。鉀-40在人體內約佔一半的輻射劑量，每年七千五百貝克（每秒一個原子衰變的放射性為一貝克），或零點二四毫西弗。

請繼續往下閱讀...

害怕輻射嗎？美國國家工程院院士科恩（Bernard Cohen）指出，在人體的健康效應上，每人每年輻射劑量上限一毫西弗約等同二十公克酒精，或四十杯咖啡。

福島事故後，日本設限「食物輻射劑量每公斤五百貝克」。但即使每天吃此劑量的食物，連吃四個月，結果其輻射風險，仍少於一次電腦斷層掃描的劑量。二零一二年，日本更嚴格為每公斤一百貝克，結果導致許多食物浪費與銷毀、物價上揚等社會災難。

我國主婦聯盟環境保護基金會說，無論劑量高低均應立即銷毀。但她們知道所有的自然蔬果等動植物、每人體內均存在自然輻射嗎？依她們知識，就要銷毀所有的食物與括她們自身；又說日本不賣超過每公斤二十貝克的輻射汙染食品，但她們知道每根香蕉（約零點二公斤重，含天然放射物質鉀-40）所含輻射劑量約十五貝克嗎？

福島事故後，許多人擔心吸入銫-137。其實，傷害需要甚高劑量，證據來自巴西戈亞尼亞(Goiânia)：一九八七年，有醫療用銫-137源，劑量為二十兆貝克，被偷走而容器被打開，輻射外洩。它發出誘人的藍光，例如，孩子拿來塗抹身上。最後，二四九人受污染，其中四人超高劑量而死於急性輻射症候群，包括一位體內劑量十億貝克者。另有二十八人嚴重灼傷需要手術。有孕婦受到二十萬貝克，後來生小孩，正常；另女受到三億貝克，三年後婚生子，也正常。總計，二十五年後，與此污染相關的癌症數目為「零」。

其次，瞭解我國水果。日本不是東方果實蠅疫區，若我國釋迦和蓮霧要銷日，就需除蠅。之前試過高溫蒸煮，但效果不佳（包括有損賣相與風味）。這應不難解決，請專家加油。

（作者為大學教授，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法