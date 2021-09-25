自由廣場》和平協議？ 國民黨被騙得還不夠慘？

◎ 魏文藝

美國柯林頓政府執政時期，受康德(Immanuel Kant)《民主和平論》的影響，深信如果所有的國家都施行民主，戰爭便永遠不會出現。柯林頓曾經說：「…保持國家安全並維持長久和平的最好方法，便是支持其他地區的民主發展；因為民主國家之間不會互相爭戰。」因而力排眾議執意通過「參與政策」，讓中國得到永久最惠國待遇進入WTO，目的是希望中國經濟獲得改善後會走向民主，而避免兩國發生戰爭。但如今證明，進入WTO後，中國的廉價勞力創造低成本產品，再加上計劃性的補貼，導致美國產品喪失競爭力，製造業大量外移，工人嚴重失業。

美國財經專家史地瓦培德森(Stewart Paterson)於二零一八年發表《中國、貿易和實力(China, Trade and Power)》一書，書中指出西方國家原以為幫助中國入世可以改變中共，但最後卻成為西方國家的競爭對手。中國廉價的勞動力及商品淹沒了全球市場，Stewart Paterson終於理解到：「…我們的想法是多麼的天真！」

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香港回歸中國之談判，一九八四年雙方簽下「中英聯合聲明」，中國承諾維持香港現行制度五十年不變，英國為慎重起見，將該份聲明送請聯合國背書。一九九七年香港主權到手後，只過了二十三年，「中英聯合聲明」就被中國片面視為「歷史文件」，不再具有任何現實意義；這在西方文明社會是無法理解且不能接受的。中國過去處理西藏、新疆的問題甚至南海主權國際仲裁案，又何嘗不是如此？其在國際社會的誠信已經破產。

「談判」一向是中共的強項，若對方國力超越自己，就要求談判，俾設下陷阱從中取得利益。反之，就是「戰狼外交」直球對決。從香港、新疆、西藏…等問題，國際上普遍認為中國已失去國際社會所應有的「誠信」，預料與中國談判的結果是：對手承諾之事必須立即兌現，而中國承諾的事，則會先予推托再全盤推翻。

預定今日投票的國民黨主席選舉，報載某位候選人信誓旦旦，要與對岸簽屬和平協議。國民黨每次與中共談判哪次不是都吃了大虧？歷史殷鑑不遠，對中國的外交談判不應太過「天真」。

（作者為中鋼公司退休主管，曾就讀於中山大學政治學研究所博士班）

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