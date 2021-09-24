自由廣場》打贏CPTPP角力戰

◎ 張孟仁

政府在中國遞出申請案後以追趕方式使用「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），令人期待能再現二十年前成功加入世貿的戲碼。我方在經貿方面彈性、靈活、不拘泥以爭議最少的名稱申請，加速闖關以期先馳得點取得入門券。不過，不待真正的挑戰上演，我方與北京的角力即刻粉墨登場。台灣如何打贏此戰，或至少不落人後，避免遭到對方的狙擊，需要嚴陣以待。目前國際圍中的大環境看似有利台灣，申請加入的中國和澳洲、加拿大、日本、越南在地緣政治、經貿、人權各有齟齬，儘管加入CPTPP看重的是經貿條件，但絕不能忽視政治戰略考量與經貿利益的交換，仍有運作的空間。

首先自是與日本的關係在今年得到大幅度的改善，有利台灣的申請案，日本外相茂木敏充明確表達歡迎台灣邁出第一步。事實上，與日本的核食問題除了奠基在食安的基礎上，還可充分考慮日本外相的弦外之音：日本會從戰略角度與日本國民的理解為基礎，加以因應。上述的一席話可讓我方有想像的空間，改利用某種優勢換取不全面進口核食，避免群眾反彈。更應讓日本充分了解到，在美國缺席下，台灣的加入就是多了一個理念價值相同的友伴。此外，美國取消日本核食進口限制與歐盟放寬部分日本核災區食品禁令，皆是台灣對內說服群眾的一大利基，當然必先以食安之事實服眾。

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至於澳洲忌憚中國，近日鬧得沸沸揚揚的AUKUS即顯示出澳洲抗中的決心，澳洲趁此要求中國先對其葡萄酒等其他產品解禁，方可取得諒解。此外，澳洲也會考慮分散不依賴對中國的出口。台灣必得好好掌握機先，一旦中國決心加速談判進程，對澳洲示好，只是一個轉念而已。

誠如政府所言，台灣產業絕大多數具有很強的國際競爭力，乃是我方的優勢，既然有分析指出中國藉CPTPP外力改革對內的國企，使之轉型，以及尋求不反中的友伴，台灣也須有提升競爭力而吞些苦果的決心。許多CPTPP的成員國都是我方南向政策的標的國，值得我們彈性思考先中國加入的方式。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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