自由廣場》中國青年「國粉」談國民黨

◎ 木下實

我打小當了十幾年的「國粉」（編按：國民黨粉絲），看了這幾天的國民黨主席選舉新聞，唉，只能講家門不幸啊！

我曾經對國民黨充滿了憧憬，是因為經國先生承諾過，國民黨要把民主帶給我們。可是現在每個候選人對中國毫無進取之心，什麼和平備忘錄的幹話卻吵的很熱。

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我不想討論究竟中共有沒有同意什麼「一中各表」，我就問了，能表到什麼地步？我認同我是中國人但是我不認同共產黨統治，這算是各表嗎？香港人紀念個六四，吼，你「外國勢力操縱」！馬勒戈壁，共產黨鎮壓死了那麼多人，也不許人去調查；展示個歷史就是「給境外勢力遞刀子」，這樣的中國人能表到哪裡去？共產黨已經把中國人污名化了。認同共產黨的統治，還不能提意見的才叫中國人。毫無空間的東西，國民黨還像「唵麼抳鉢訥銘吽」那樣喋喋不休的念著，是沒有話好講了？

務實來說，國民黨的年輕人那麼少，其實有個很關鍵的因素，就是為什麼要在臺灣認同上加一個中國認同？認同中國又有什麼好處？難不成能統治中國？想多了！只會是單向的把臺灣推向中國。臺灣人可以自己決定自己的國家的大小事情，難道這樣不香嗎？非要去和中共卻協商什麼取得什麼諒解。這些卑躬屈膝祈求，雖然有給臺灣人在中國爭取到一些統戰特權，可是這真是多數臺灣人需要的嗎？我相信，如果能以兩國之間的平等對待，這些特權不要也罷，臺灣人是可以公平競爭的。

國民黨現在陷入了一個死局之中。兩岸論述對臺灣人毫無吸引力，而對老黨員又不能放棄中國思想的號召，曾經「兩國論」是很好的解法，只可惜因人設事而無疾而終。雖然我作為國粉已經死過去，感情還是有的，拜託拜託國民黨認清現實吧，黨員凋零之後一定完了！

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

噓！別驚擾那純純的中國夢

◎ 杜渡

最近國民黨主席之爭很熱鬧，張亞中畢生研究的兩岸論述一起伴隨著韓粉殘存的餘溫推波助瀾，使得原本朱、江對決的戲碼風雲變色。

亞中盡力奮鬥一搏感動萬千粉絲，他的真誠坦率直闖進了「韓粉的靈魂」裡，將僅剩下殘弱體質的國民黨注入了一股暖流，韓粉決定重新凝聚轉向投身張亞中懷抱中的大中國美夢，讓原本以為勝券在握的朱立倫頓時花容失色，驚慌地向本土派的現任縣市長們請求支援。

雖然張亞中甘於蒙蔽自己的眼睛，看不到香港在中共極權統治下的慘狀，在這主席選舉的政治舞台中，仍執著心意點起鎂光燈來，扮演著論述兩岸統一的推銷者。國民黨上下已黔驢技窮，對張亞中現象亦束手無策，眼睜睜看著「中粉」之群聚漸漸壯大。

噓！別驚擾那純純的中國夢！那一抹在雪恥中奮力一搏的大中國主義，在特定媒體吹捧下，像霧、像雨、又像風，藍營群眾終於得以在熱烈討論中還魂，歷盡滄桑之後體悟到，許多事情其實就是一種「因緣」而已，彼此「因緣俱足」了自然相逢。

所以，千萬別驚擾那赤裸裸的中國夢，就讓它恣意地在睡夢中幻化開花，在夢花之中了悟彼岸。

（作者任職於會展產業，高雄市民）

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