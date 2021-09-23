自由廣場》修財經法案宜先跟工商團體溝通

◎ 鄭明德

立法院正式開議。雖然下半年會期主審政府預算，但行政院各部會仍提出優先法案送請立法院審議。其中，「十大財經法修正案」：生技新藥產業發展條例、產業創新條例、公司法、產品標示法、證券交易稅條例、房屋稅條例、使用牌照稅法、關稅法、海關進口稅則、溫室氣體減量及管理法，媒體及工商業界高度關注。有鑑於過去幾次修法的經驗，筆者建議，民進黨政府宜事前跟工商團體進行協商，事後也可進行宣傳工作，俾產生最大的效益。

對民進黨，很多人可能還停留在過去走街頭的抗爭印象，或者一些「反商」作為。其實不然，筆者近幾年研究，發現二零零零年至二零零八年民進黨第一次中央執政時，就非常努力於商法、金融法的修正，甚至是制定。例如二○○一年公司法大幅度修正、金融控股公司法制定等，都讓筆者驚嘆：長期街頭抗爭、專攻政治議題的民進黨，為何一旦執政後，迅速深耕重大財經法案？筆者迄今仍沒有完整答案，但對民進黨執政前後「轉型」之快速，留下深刻印象。

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不過，民進黨對於財經法案的深耕，筆者也發現有兩大缺失，值得關注。首先，就是修法前，常未與工商團體溝通、協商。例如二○一六年第二次中央執政推動的「一例一休」案，工商團體人士就認為政府未事先溝通，是「突襲」。之後，在輿論反映、某些行業及人士反彈下，政府再度修正勞動基準法，蔡英文總統也為此道歉。這個月初，傳出政府將調漲基本工資，全國商業總會表示「堅決反對」，值得政府再次警惕。

其次，修法後的宣傳也重要，需要一方面以白話、多管道的方式對人民解說、宣傳，事實上這是政府平時就在做的政策行銷。另一方面，也應對工商團體及企業宣傳，讓各界知曉修法的目的，降低政府與工商界溝通的成本。就算有些修法一時之間無法過關，政府也能藉此讓工商界知道這是未來努力的目標。例如本次公司法修正，有提到放寬公司在網路上召開股東會的要件，這是二零一八年該法修正時未完成的爭點。建議政府可以多宣傳，在疫情下該規定放寬後對企業的好處。

（作者為臺北城市科技大學企管系教授）

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