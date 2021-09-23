自由廣場》日本疫苗外交的戰略意義

◎ 陳永昌

日本外務大臣茂木敏充上週宣布，追加提供台灣五十萬劑AZ疫苗，五波援助總計三百九十萬劑；同一時間日本也宣布贈送越南四十萬劑，總數達到三百一十八萬劑。日本援外累計兩千三百多萬劑疫苗，排前兩名的台灣與越南囊括其中三成，清楚揭示背後脈絡：在美日安全同盟版圖中，台灣納入日本責任防守範圍，越南則是印太戰略架構下重中之重結盟對象。

茂木敏充本月初宣布第四波援助時表示：疫苗援助是考慮當地疫情、醫療體制、疫苗取得、當地日本人狀況等因素綜合評估後決定。除了第四波增列旅居各受贈國日本僑民為指定施打對象，前三項考慮條件一直是日本決策依據。以越南為例，確診人數曾經長期保持在三千病例以下，一度是全世界刮目相看防疫模範生，四月底Delta變異病毒入侵後，疫情急轉直下，四個月下來確診病例數突破六十八萬，死亡人數超過一萬七千人，疫情最高峰落在八月底，單日新增確診人數創下一萬七千多例最高紀錄。

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日本率先於六月四日宣布無償援助台灣一百廿四萬劑疫苗後，接著在同月十六日宣布贈送越南一百萬劑，先後提供或是同時宣布，台灣與越南兩國一直並列日本疫苗外交重點對象。與越南險峻疫情相較，台灣平穩度過Delta變異病毒三級疫情警戒，誠如駐日代表謝長廷坦言：「依量化評估標準不是優先提供對象」。獲得最多的援助疫苗，台日兩國彼此危難時相互扶持「善的循環」，無疑是最重要關鍵因素。尤其，共同面對中國咄咄逼人武力擴張，台日形成休戚與共的命運共同體。再加上美國白宮發言人曾經指出：「台灣取得疫苗管道被切斷」，更是東京當局考慮的重要因素。

今年三月中旬，美國、日本、澳洲與印度舉行「四方安全對話」Quad領袖峰會，宣誓合力打造安全可信賴的亞洲疫苗供應鏈。日本首相菅義偉四月中旬拜訪美國總統拜登，聯合聲明指出：美日兩國保證在全球肺炎病毒疫苗的供應和生產需求上進行合作，努力結束這次疫情。繼援助台灣與越南之後，日本七月開始加快疫苗外交腳步，向馬來西亞、印尼、菲律賓與泰國各分別提供一百萬劑。日本疫苗外交對象鎖定東南亞與太平洋島國，既符合印太戰略下與美國的分工角色，另一方面也是抗衡中國透過疫苗援外擴大區域政經與軍事影響力。

越南不僅是美中貿易戰供應鏈重組的最大贏家，也是這一波疫苗外交戰頭號受惠者。除了日本之外，美國六百萬劑、歐盟兩百六十萬劑再加上澳洲一百五十萬劑，連中國外長也不甘示弱宣布加碼三百萬劑，總數增加至五百七十萬劑，在在突顯其在印太地區地緣政治的戰略份量。

相較於越南的左右逢源，國際處境艱困的台灣還好有來自日本的持續援助，數量上比總人口超出四倍的越南略勝一籌，疫苗外交攻防戰讓台日兩國再一次站在相同陣線！

（作者為企業專業經理人）

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