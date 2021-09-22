自由廣場》增加網路巡邏警力 遏阻N號房事件

◎ 曹耀鈞

自二○一七年至二○二○年為止，各縣市政府通報「兒少性剝削」案例的被害人數，呈現逐年增加的趨勢，其中的網路犯罪佔比高達百分之七十二，以就讀國中的被害人為最大宗；更令人吃驚的是，就讀國小的被害人數，竟是增加比例最高的一群。看見小朋友們天真稚嫩的臉龐，再想像她（他）們可能身處被迫害之中而不自知，怎不令人心痛！

而隨著青少女（年）和幼童遭散布私密影像的案例愈來愈常見，類似韓國二零二零年爆發的N號房事件（對於未成年人的網路性剝削惡質案件，引起韓國總統府青瓦台的高度重視），從台灣的類似案例受害者分佈，國中小學生的比例也逐年大幅增加，警方尤須特別重視。

請繼續往下閱讀...

兒少性剝削的主要犯罪工具，嫌犯最常使用社群網站、通訊軟體、網路平台三大途徑，採取感情詐騙、情緒勒索、恐嚇威脅、徵人誘騙及物質交易等五大手法，絕大多數是拍攝或散布猥褻影像，之後進一步據以威脅被害人，做出天理難容的惡行。

政府各級教育單位都努力在各方面強化宣導網路使用的安全，包括：強化親子網路安全的知能、置入網路安全教育內容於國中小教材，委請專家到學校公開講授法令內容，也建置專門的資訊安全網站等。但是，若仔細分析在網路受騙的兒少，其實很多屬於本身在學習能力上就是弱勢的族群。也就是說，各種防範網路性犯罪管道的教育工具，對於大部分的學童，可以達到提高自覺的效果，自不待言，但對於原本就處於學習弱勢的孩子而言，效果相當有限。

要解決這困局，必須另從打擊犯罪著手，也就是要強勢阻止加害人獵捕潛在被害者！怎麼做呢？警方的「網路巡邏」就能幫上大忙。

近年來，警方透過網路巡邏，破獲毒品交易、私藏槍械、黑幫火拼、詐騙、賭博各式各樣的犯罪樣態，成效卓著。因此，期望警政署陳家欽署長對於網路巡邏，可以專案編組額外警力，佈建在兒少網路犯罪區塊，及早匡列誘捕犯罪人。這種如同移動式動態網路監視器，只要做出一些績效，相信對於遏阻網路上侵害弱勢兒童的犯罪風氣，絕對立竿見影！

（作者為高雄市科技管理學會監事、中華公共事務管理學會特聘研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法