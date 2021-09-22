自由廣場》捐五倍券 小確幸變大幸福

◎ 倪銘均

行政院將發「五倍券」，各部會、縣市政府和店家，紛紛推出加碼優惠。

新冠疫情重創許多行業，有人失業有人減薪，而貧困家庭更辛苦，可能三餐不繼，甚至子女被迫休學賺錢。

請繼續往下閱讀...

我們可以拿「五倍券」大吃一頓、撐飽一下子，也可以讓弱勢家庭溫飽好一陣子；五倍券可以買更好的名牌慢跑鞋，也可以讓貧苦孩子更換磨底破洞的布鞋；五倍券可以更換新款手機，也可以讓只有一支手機的家庭添購電腦，幫助孩子線上學習。

「五倍券」捐給慈善團體，他們會購買物資轉贈，一樣可以復甦經濟，您的愛心會無限放大，可能變成「五百倍券」；慈濟購買五百萬劑疫苗，捐慈濟買疫苗，提升整體防護力，讓大家更快恢復日常，「捐疫苗」這是在台灣獨有的機會。

二○○九年的「消費券」，二○二○年的「三倍券」我都捐出；當時如果拿來買東西，說不定東西放在家裡「雲深不知處」，或是早就移到資源回收桶。捐出去，行善助人，就像一滴水滴進大海，這滴水「永不乾涸」。

當然，您可能有「需要」的東西要採購，那捐一部分也好，「家庭合資」也是一個方法；我認識一家化妝品公司，員工長期捐款，公司會再捐同樣的金額，讓善念加倍，公司行號不妨也號召員工響應，善盡企業責任，這是「投資社會安定」。

錢會花完，愛有漣漪！「五倍券」是難得的「小確幸」，我們可以讓它變成別人的「大幸福」。

（作者為大愛電視新聞主播）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法