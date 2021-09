◎ 陳信文

九月二十日自由時報首頁刊登了「全素人太空團 安返地球」的好消息。啟發四號(Inspiration 4)計畫,是世界上首次全體機組員都是素人平民的太空載人飛行,該任務是由企業家艾薩克曼(Jared Issacman)贊助支持。

此次四位機組員中,二十九歲的海莉·阿爾紳諾(Hayley Arceneaux)是相當特別的一位。她在十歲時罹患骨癌,是小孩癌症的存活者。海莉希望她的經歷可以鼓勵醫院的小病人,「天空不再是極限 (The sky is not even the limit anymore.)」。

無獨有偶,清華大學材料系大三學生李欣恬,十三歲時罹患骨癌,在大二那年因癌症復發而截肢。但是她仍樂觀努力,先後獲得書卷獎、文薈獎,也榮獲總統教育獎。欣恬引用了泰戈爾的詩:「如果因為失去朝陽而流淚,那麼你也將失去滿天星斗」。

疫情肆虐,對人類生命健康帶來了威脅,對學習與互動帶來了很大的限制,甚至有了C世代(Gen C,Covid generation)的說法。國內外許多團體與政府單位,都談到疫後教育,呼籲各界努力採取正面作法,以反轉疫情所帶來的負面影響。培養遇到挫折不退縮的勇氣,應是其中很重要的一點。

這二位同樣因為不幸罹癌的年輕女士,都是樂觀進取的生命勇士。有名的生命勇士海倫·凱勒(Helen Keller)曾說:「我總在抱怨自己沒鞋子穿,直到有一天,我遇到了一個沒有腳的人(I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet)」。在這個有些黑暗的疫情肆虐時代,這些生命勇士的故事與勇氣,值得我們細細思量,值得我們學習與致敬。

(作者為清華大學講座教授兼副校長)

