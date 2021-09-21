自由廣場》台澳兩國有安全合作戰略空間

◎ 姚中原

台灣現與澳洲雖無軍事交流，但隨著中共軍力在南太平洋地區擴張，威脅印太區域日越；台澳兩國未來若能透過美國作為橋樑，雙方有安全合作的戰略空間，共同維護區域安全與穩定。

澳洲前陸軍少將、現任自由黨參議員莫蘭（Andrew James Molan），九月十一日在「週末澳洲人報」發表專文指出，在「後阿富汗」時代，中國未來想要主導印太地區、甚至在全世界擴張軍力，目標將是削弱美國在印太地區的勢力，發動台海戰爭則是達成目標的主要手段。簡言之，依莫蘭的看法，中國的戰略就是利用兩岸戰爭將美國趕出西太平洋。

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近年來，澳洲除積極融入東協國家的區域安全議題，也非常重視「台海情勢」。在防範中共軍事崛起與南海主權議題方面，與美國站在同一陣線，雙方為長期同盟關係。澳洲的「二○一六國防白皮書」明確指出，美「中」戰略對峙是亞太安全重要變數，美國為澳洲最重要的戰略夥伴。自從二○一二年起，美國海軍陸戰隊進駐澳洲的達爾文，至二○一九年底已達成原計畫二五○○名兵力的部署目標。

今年四月廿五日，澳洲國防部長杜登接受澳洲廣播公司電視訪問表示，「不應低估」和中國因台灣爆發軍事衝突的可能性，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。他並強調，中國統一台灣的野心愈來愈明顯，澳洲國防軍應是把軍事重心轉向到鄰近區域的時候了。五月六日「澳洲金融時報」也以標題「澳洲須謹防台灣海峽戰爭」刊登社論，內容提到台海情勢日益緊張，如果爆發戰爭，澳洲或需履行「美澳紐防衛公約」支援美國協防台灣。

為防止中共破壞印太區域現狀及侵犯台灣，當前澳洲國防戰略以提高軍事實力為重點。根據澳洲所公布二○二○「國防戰略更新」與「軍力結構計畫」，未來十年將在防衛領域投入二七○○億澳元（約五點五兆新台幣）。另外，坎培拉政府亦實際開展了遏制中共的戰略行動，包括今年三月與美、日、印組建「四方安全對話」（QUAD）；六月與日本舉行第九次的澳日外長暨防長「2+2」會談；九月中再與美、英成立「三方安全夥伴」（AUKUS），未來澳洲更有意在美英兩國協助下，發展核子動力潛艦。

台灣與澳洲在民主、自由、法治及人權具有共同價值，雙方也有一定程度貿易關係。正當澳洲防範中國全球威脅並關注「維持台海和平穩定重要性」的此時，台灣應把握戰略機會，未來可經由「台美軍事交流」機制，積極促成並強化台澳的安全合作，包括情報交換、智庫合作、網路安全和人道救援等重要議題，都是兩國可先合作的發展方向。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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