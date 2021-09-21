自由廣場》建請政府收購蓮霧、釋迦 轉贈日本百姓

◎ 廖明哲

日本政府數月來，在台灣武漢肺炎疫苗缺貨之際，慨贈台灣AZ疫苗三九０萬劑，若以每劑一百二十元估計約四點六八億元。為了感謝日本贈送疫苗援助，個人建議，在中國停購台灣蓮霧與釋迦的此刻，不妨由農委會收購中國停購的蓮霧與釋迦大約三千公噸（約佔去年外銷中國一萬八千公噸的十六％），若以每公斤搜購價一百五十元估算，收購總價約四點五億元贈送日本，請日本人免費試吃，一方面可藉此推廣台灣水果，另一方面表達台灣對日方贈送疫苗的感謝之恩。

筆者深信，以台灣極為優質的蓮霧與釋迦必可獲日本人喜愛青睞，日本人吃了台灣報恩水果後，對於中國對台灣的欺壓霸凌，必然點滴在心、同仇敵愾。台日兩國本就唇齒相依，台灣此舉必然讓日方感受深刻。加上台灣的蓮霧與釋迦水果極為特殊早已享譽國際，必然讓日本人一吃難忘，或可藉此次機會深耕日本市場。

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台日兩國於中國打壓下，彼此相惜相助，更可彰顯雙方友誼的緊密與可貴。這是促成中日友情最好的機會，政府應積極利用此大好機會全力促成，並可利用華航直接空運輸出。

同時政府在國內市場大量搜購蓮霧及釋迦輸出日本，也可減輕滯銷壓力，平穩市價，減少農民損失，可謂一舉兩得。

（作者是退休人員）

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