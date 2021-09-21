自由廣場》《鏗鏘集》習近平驚醒英國

◎ 王景弘

英國被毛、周綁架，被鄧小平詐騙，現在被習近平驚醒；習近平霸權主義，讓英國振作，重回「遠東」 ，與美、澳結合，與印、日合作，三角、四方、五眼要遏制中國改變現狀。

在香港「一國兩制」夭折，英國航母艦隊駛到亞太，國會拒絕中國大使進門，並毅然與美澳結盟，為澳洲提供核子潛艇技術。首相詹森強對台海有事英國是否介入的問題，回答強調要捍衛國際法。

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「捍衛國際法」已經成為美歐各國維持印太現狀的標準用語，法國軍艦通過台灣海峽，其海軍參謀長也說是向中國釋出要求「尊重國際法」的訊息。

歐美要求中國尊重國際法，是針對它在南海、東海及台海的霸權主義，違背公海航行自由和國際條約。公海航行自由是最古老的國際法原則，條約是國際法的基礎，兩者都被中國踐踏。

英國與鄧小平簽的香港協議，中國保證「一國兩制，五十年不變」，但習近平說變就變，把中英協議當廢紙。

國民黨避談舊金山和約，致一般人不知道舊金山和約是英國與美國共同主導，英國早期因香港而受制於中國，研擬和約時，主張台澎交給中國，因美國反對而妥協，只規定日本放棄主權。

英美共同草案即和約的定稿，戰後國際秩序依和約安排，有關領土條款，南沙、西沙群島及台灣與澎湖主權，均規定由日本放棄，條約成國際法的一部份。英國代表楊格在舊金山和約會議聲明，不規定台澎歸屬是蓄意把台澎地位留待未來依聯合國憲章宗旨，尋求解決方案。

聯合國憲章的宗旨在和平解決爭端，現在中國企圖以武力改變舊金山和約建構的國際秩序，霸佔南海，圖謀台澎，英、法強調捍衛國際法，即警告中國，南海、台澎都是國際問題。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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