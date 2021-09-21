社論》與中國做生意須知

中國宣布從昨天起，以出現蟲害為由，禁止台灣釋迦、蓮霧進口。對於中國片面而突然的舉動，台灣社會群情譁然，主管機關行政院農委會表明，將向世界貿易組織提出控告。無獨有偶，上週四公布的一份獨立報告指出，中國為了讓國際評比排名好看，施壓世界銀行，以致世銀高層逼迫員工操控數據，中國排名因而超前，世銀事後取消有風紀疑慮的「經商環境報告」（Doing Business）。這兩件事，顯示中國做生意的兩大基本屬性：一是作假，一是政治掛帥。

世銀一案，被控伸出黑手的是時任執行長喬治艾娃（Kristalina Georgieva）及行長金墉，他們為求中國增資世銀，配合中國施壓，迫使員工做手腳，為中國加分，讓二○一八年「經商環境報告」中國排名，從草稿的第八十五名，一舉調升七名，而居第七十八名。儘管如今已轉任國際貨幣基金（IMF）總裁的喬治艾娃否認指控，但世銀取消了這一「經商環境報告」，美國財政部也指獨立調查報告是「茲事體大的發現」。

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中國近年與美國爭霸，大舉盤據操控聯合國及重要國際機構，為其作倀。在國際機構的「中國化之路」，國際民航組織、世界衛生組織因屢次打壓台灣，較為國人所知。這次世銀報告出問題，同樣突出這一聯合國轄下機構的中國勢力擴張，國際評比淪入人為虛飾，以及更基本的中國造假成性，不但它的官方統計數字一向國際公信力低落，還進一步施壓國際機構配合作偽。事實上，根據「維基解密」，有經濟學博士學位的李克強在當總理之前曾說，中國多數經濟數據，尤其是 GDP，是「人造的」，不可信，只能「參考用」。

台灣釋迦、蓮霧遭禁止進口，是繼今年三月鳳梨之後，又一被中國封殺的水果；台灣銷往中國排名前三位的水果，至此全部遭殃。本來，各國有權禁止水果等商品進口，但需有正當性及合理程序。水果有蟲害構成限制進口的理由，但禁令也要有程序正義。中國半年前曾告知我方這兩種水果有不合格的案例，但後來即未再通知；近日驟下禁令，加上先前八次未理會我方技術性對話的要求，中國的動作有其政治意涵，昭然若揭。

動機及程序啟人疑竇之外，關鍵還在中國慣常以經貿為工具，企圖遂行其政治目的，澳洲就是顯例。三年前，剛擔任總理的莫里森（Scott Morrison）堅稱，可透過對話與中國保持密切關係，澳洲不必在美中之間選邊站。上週，澳洲與英美締結「三方安全夥伴」（AUKUS），已然選邊。三年間，澳中關係惡化，中國大幅減少煤炭、葡萄酒、牛肉、龍蝦和大麥進口，但看穿中國野心崛起的澳洲不為所動，許多出口商成功找到替代市場，確保出口平穩。

有如二○一五年總理任內簽署澳中自由貿易協定的艾伯特（Tony Abbott）最近回顧，中國把貿易武器化，視為可隨時開關的戰略武器，以獎勵盟友並懲罰敵人。當年，澳洲相信中國會逐步實現經濟或甚至政治自由化，但如今看來只是一廂情願。事實上，中國正以同一手法，對付與台灣互設代表處的立陶宛，企圖以打擊這一波羅的海國家高科技、農業、食品加工、木材、服飾及物流等產業，迫使其就範。

中國何以接連對台灣水果進口下手？當然出自政治動機。在民主台灣展現其經濟、安全的價值，而日益受到國際社會關注之際，台灣人民對中國的侵擾脅迫不假辭色，從銷往中國前三名的水果下手，它期待有若干「殺雞儆猴」效應。不過，記取今春鳳梨的教訓，如今釋迦、蓮霧雖不能相提並論，短期內或造成若干衝擊，仍非難以因應；農委會啟動十億元農損基金方案，應是適時之舉。

中國選擇經貿制裁工具，以對其依賴度高者為首選。釋迦、蓮霧外銷中國比例逾九成五，澳洲的葡萄酒、牛肉、龍蝦也高度依賴中國，都成其打擊對象。從而，降低對中國的市場依賴，農產品須調整行銷策略，提升技術品質與價值，開拓新市場，有如鳳梨開展了日本市場。農業推廣曾是台灣的強項，突破現狀、因應中國打壓，更須重振此一實力。

中國在變，從文革2.0、打壓科技業到經濟、金融、文化、政治領域，黨國掌控都變得更極權，但對台灣的併吞野心不變，反而隨其專制日甚而更強硬。「以經促統」一向是對付台灣的策略，它有時展現所謂「讓利」、「惠台」來軟的，也可能使硬的：從水果禁令事件足可看出，降低對中國的依賴，是台灣從產業到整體經濟的首要避禍之道。

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