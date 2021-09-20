自由廣場》台北市數位通行證 店家、客人都困擾

◎ 王賢文

台北市長柯文哲日昨表示，將推行健康數位通行證，用台北通連結健保資料庫，以交通標誌紅、黃、綠色來決定民眾是否可進入某些公共場所或參加某些活動。比如說，打完兩劑疫苗，就可進入餐廳內用或參加老人共餐；打完一劑疫苗的，顯示黃燈，則要有甚麼防疫措施（大概要經嚴格檢查吧，他自己都沒說清楚）才能到某些場所；至於亮紅燈的市民，恐怕就寸步難行了。

柯文哲這構想說是仿傚歐盟，但在台北實在會造成市民和店家很大困擾。第一，台北通很多市民都沒有，每天擁入台北上班的外縣市民眾，也都未必要辦台北通，可他們也要在台北消費或進餐廳呀。店家則已被實名制掃描QR Code，搞得人仰馬翻了，現在還要應付數位通行證，增設管制設備，豈不會更忙亂？

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其次，最大的問題是，能打完兩劑疫苗的民眾，比率還不到十五%，完成日據說也遙遠不可期；三、四十歲的青壯民眾，更連第一劑疫苗都還沒打，現在就奢談數位健康通行證，可見他是不食人間煙火的。市府據說要花千萬在公家購門禁制設備，筆者希望他不要燥進，先與中央或其他縣市溝通好再說。

柯P行事，該快的不快，該慢的又不經思考就盲進要推出。已決定要發給老人疫情期間，沒使用的敬老卡交通補助費一千五百元，既已經議會同意，就該在重陽節時發放，最有敬老誠意，偏偏他不想被五倍券搶去風采，硬要拖到年底才發，真是讓老人又要發怒了。至於數位健康通行證，應待條件成熟時再實施不遲，他偏急著要推出，完全不顧店家、消費者的困擾，盼望市長深刻檢討改進。

（作者為退休公務員，台北市民）

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