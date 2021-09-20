自由廣場》監視器「保護老師」？

◎ 秦靖

幾天前，嘉義市某國小女老師投訴媒體指控女校長在班級裝設監視器，並要求她在離職前一天出席臨時教師晨會，向全校老師報告離職原因，進行職場霸凌。後來這位女老師就被發現留下遺書輕生的不幸消息。

學校的說詞是，該班狀況比較多，校長裝監視器的用意是為了保護老師，一旦日後有發生糾紛時，可以依據畫面釐清真相。筆者感嘆，遇到班級糾紛事件時，學校處理的模式竟然不是先聽老師的意見陳述、了解全貌，進而與家長有效溝通、釐清誤解，而是秀出冰冷的監視器畫面進行所謂的「自我保護」、「行政卸責」。

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近年來，校園氛圍丕變，教育「監視器化」的現象已非冰山一角。學校行政單位總是言必稱「保護老師」，上班時數要清楚界定，避免有違法之虞；為了「保護老師」，大大小小規定的必修研習、教師公開觀課、線上開班親會或進行線上教學都要「截圖」證明以供「備查」，避免教育上級單位要資料時卻沒證明；為了「保護老師」，避免無理的家長找麻煩或是招來教育上級單位的關切，直接裝個監視器就能直接將行政管理的責任推得一乾二淨，讓第一線老師與家長來個呈堂證供，互相對質。

教育「監視器化」的氛圍，讓學校失去人性溫暖的彈性；監視器畫面、截圖證明，讓本該充滿人性教育的學校成了非黑即白的法庭，第一線老師動輒得咎。更因為教育淪為「服務業」，家長最大，家長投訴教育上級單位的案件無論有理、無理，學校行政單位忙翻了，老師也要跟著被貼標籤。按時教完該教的上課內容，管教時不要讓學生、家長不開心，別惹麻煩、保護自己最重要。「十年樹木、百年樹人」的偉大教育熱忱要適時收斂，以免惹了一身腥，正是現今教育現場多數老師的無奈心聲。

（作者為教育工作者，台南市民）

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