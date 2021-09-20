自由廣場》搶救釋迦、蓮霧的五點建議

◎ 楊明憲

繼二月二十五日片面宣布三月起禁止台灣鳳梨輸入後，中秋節前夕，中國海關總署又發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，九月二十日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。

現在並不是鳳梨釋迦和蓮霧的產季，輸往中國的鳳梨釋迦和蓮霧已在四月結束，但是檢出檢疫性有害生物的通知卻是今天才發布，不禁令人質疑資訊的正確性及動機。

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兩岸因距離近，台灣農產品優質的形象，以及中國消費者接受度高，因此中國大陸一直是台灣農產品外銷的主要市場，比重達二成以上，金額也超過十億美元；輸往中國大陸的前三大水果，分別為鳳梨、釋迦（主要是鳳梨釋迦）、蓮霧，所以釋迦和蓮霧在繼鳳梨之後被禁，好像也不意外。

不過，我們仍要努力避免衝擊擴大，在鳳梨釋迦和蓮霧十二月上市前，爭取緩和的時間與空間。首先，是直接回應我方的具體改善作法，包括外銷供果園的安全管理、採收後處理與檢驗、出貨前逐批檢疫，並建立產銷履歷可供回溯查詢等。

其次，分散外銷市場，這是老生常談，但我國的釋迦和蓮霧放諸全世界是非常具有特色的水果，應藉此機會在日本、新加坡，甚或美加各國廣辦推廣活動，邀請國外貿易商與通路業者認識、品嚐。

其三，開發新產品建立新市場。除鮮食之外，鳳梨釋迦可做成冰淇淋或冷凍，蓮霧可做成果乾、果醬及糖漿，也都是具有特殊風味與差異的產品。故可用加工產品形式或冷凍釋迦外銷中國及其他國家，以避免檢疫之困擾。

其四，由農委會啟動專案資金十億元，比照之前搶救鳳梨的作法，以作為國外推廣、新產品加工，以及運費及冷鍵之補助。這十億元不一定會用完，因為鳳梨最後花費為五點六億元，即可達到支撐價格及分散外銷目的。

最後，必須強調農業保險的重要性，農委會已於四年前推動釋迦收入保險，避免天災或價格風險，但這幾年因風調雨順及價格穩定，農民相對忽略保險的重要性，目前鳳梨釋迦的投保面積覆蓋率僅三點八％，而蓮霧也僅有氣候指數型保險，缺乏涵蓋價格風險。

期望經由此事件，讓我們更加重視檢疫檢驗的外銷基本功，並藉此開發新市場與新產品，分散風險和提高附加價值，以及擴大推廣農業收入保險。

（作者為逢甲大學國貿系教授、前臺灣農村經濟學會理事長）

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