社論》台灣不能一再錯失「機會之窗」

中國日前宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。不過，中國的國家資本主義體制及頻頻使用貿易制裁，明顯不符合CPTPP講求透明化、自由貿易、市場機制的入會標準，已引發澳洲、日本、美國的高度質疑。可見中國此舉恐將徒勞無功，卻仍不可為而為，究竟圖謀何在？而台灣該如何因應？在在值得探究、思索。

中國提出加入CPTPP的申請，令人深感不解。首先，加入CPTPP有兩大關卡︰一是會員國之間的共識決；二是必須符合高品質標準。以共識決而言，只要有一國否決，申請者即無法入會。而目前十一個會員頗多與中國有經貿、主權重大爭議。澳洲自去年呼籲調查疫情起源，關切新疆、香港與台海安全，便遭中國粗暴的貿易報復。中澳之間簽有自由貿易協定，中國依舊對澳洲進行制裁，澳洲怎可能同意中國加入CPTPP。而中國在東海、南海大肆擴張，與日本、越南的矛盾加劇，亦不利中國入會。此外，中國逮捕加拿大人，並處以死刑，以報復加拿大在華為爭端上力挺美國，亦引發加拿大不滿，增加其入會難度。尤有甚者，美國雖非CPTPP成員國，卻可藉由「美國─墨西哥─加拿大協定」（USMCA）之「毒丸規定」，即美墨加任何一國要與非市場經濟國家展開貿易談判時，必須提前知會彼此取得同意，而間接影響加、墨反對中國入會。因而中國欲取得加入CPTPP的共識決同意，幾乎是不可能的任務。

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其次，CPTPP是一個綜合性的自由貿易協定，主要內容包括：貨物貿易、原產地規則、貿易救濟措施、衛生和植物衛生措施、技術性貿易壁壘、服務貿易、勞工、智慧財產權、政府採購和競爭政策等，皆採取高標準的要求。反觀中國則是黨與國家控制一切，市場、資本、民營企業的開放，只是片面、局部，且不得危及中共的統治。尤其，習近平為了鞏固個人權位，正在強化國有化與監管，嚴厲打擊電商、數據、外送平台、補教、遊戲等產業，並以「共同富裕」之名，強迫民企進行「三次分配」，捐輸獲利，變相沒收其資產。而其大力補貼企業，政府採購獨厚國企的保護主義措施，完全背離CPTPP之精神，如何能得到其會員國接納？

其實，中國申請加入CPTPP，顯然意圖在國際經貿上孤立封鎖台灣。其目的雖然無法達成，卻反映出台灣在加入區域經濟整合上缺乏決心與效率。不可諱言，台灣為了加入CPTPP，在產業調整與法規修訂上，已大致完成。但是，在爭取會員國支持方面，我國卻曾錯失了「機會之窗」。金融時報指出，癥結在於「內部政治問題和官僚怠惰」，其中最重要的乃是向外國食品開放市場的黨派之爭。此即朝野在美豬、日本福島五縣食品開放上的對立。美國雖然不是CPTPP成員，但具有極大影響力，符合國際標準的含萊克多巴胺美豬未能進口，一直是美台關係升溫的隱憂。若是未來公投否決小英政府的開放政策，則台灣期待美國幫助台灣加入CPTPP，恐怕就難以具有說服力。同樣的情形也發生在日本核災區食品開放進口上。其實，執政黨一直未能對民眾說清楚，我國有意開放的是日本核災區內並無輻射污染之食品，並非所謂的「核食」。然而非理性的黨派之爭，卻造成議題被模糊化，遭到扭曲，導致福島五縣食品被貼上「核食」的標籤。這個標籤不除，執政黨勢必無法說服、溝通，尋求多數民眾支持？而此兩項爭議不解，台灣可能會在國際經貿體系遭到邊緣化。

總之，台灣在突破中國圍堵與孤立上，往往欠缺魄力與勇氣。尤其，部分國人總想期待別人的幫助，卻不願相對的回饋；只想得到，卻不要付出。這便發生了一些矛盾現象，例如期待美國防衛台灣，卻實施募兵制，缺乏足夠的兵力與意志來對抗中共的入侵；在面臨重大危難時，比如缺乏疫苗，只想得到美日的善意援助，卻以民粹為由拒絕大多數國家都已開放的美豬、日本福島五縣食品進口；希望得到穩定的電力，卻打著生態環保的旗幟反對三接。不論國際經貿，或是國家安全、能源需求，均應有所期待，便要有相對的付出。拒絕三接、拒絕美豬、拒絕日本核災區食品，不會證明台灣人比較高尚；反而只會讓世人看清部分台灣人現實、非理性的一面，甚至在台灣急需援助時，保持敬而遠之的態度吧。

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