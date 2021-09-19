自由廣場》高鐵宜蘭站的靈魂所向？

◎ 楊增泉

二○二一年宜蘭橋完成改建通車，雖然捨棄最初誇張的「斜張橋構型」而採用樸實無華的「平面橋型」，但如今看起來絲毫沒有減損交通功能，而且把天空留給了藍天，遠山近水也一覽無遺。這不就是宜蘭人素樸的靈魂嗎？總是追求務實的功能滿足與樸實不張揚的視覺設計，與自然和平共生。

近期，高鐵宜蘭站議題引爆宜蘭人的眼球。新聞報導交通部說明高鐵宜蘭站將在宜蘭、四城之間做選擇，更近一步暗示四城站方案特定區約有四百七十二公頃，可辦理區段徵收，開發新市鎮並成為宜蘭新門戶……。這樣的說明若成為事實，將會大量徵收四城附近優良農地。對於雪隧通車後，宜蘭的都市蔓延與失控農舍造成農地大量流失的現象，無異是雪上加霜。

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再者，根據二○二一年核定的宜蘭縣國土計畫書，宜蘭縣整體發展構想是「城是城，鄉是鄉」，讓城市地區再發展，有效利用城市發展用地滿足各項需求，讓鄉村地區在農地保護的前提下，滿足公共設施及農業相關產業再發展機會。若高鐵真要在四城設站，鑑於西部高鐵新市鎮失敗的發展經驗，恐怕影響不只是宜蘭的農地與城鄉發展，或許更會牽引著一座城市人心的想望？！

多數宜蘭人都是樂觀看待高鐵延伸至東部，但就像宜蘭橋改建一樣，希望是素樸的使用者意識而不是肆意的奢華發展。宜蘭歡迎一條快速而安全的軌道建設而不是夢幻新市鎮的開發，宜蘭需要既有核心城市再發展而不是好大喜功的新門戶，宜蘭喜愛與自然共生而不是讓大量優良農地淪為資本市場的商品。這些嚮往不就是一座城市人心與生活最樸實本質的期待嗎？

希望高鐵建設回歸交通運輸的本質，尊重「城是城、鄉是鄉」自然共生的宜蘭靈魂。希望高鐵延伸宜蘭實踐在地人本理念，它不應該是施捨而是塑造一個更素樸永續的宜蘭。

（作者為書店企劃，宜蘭市民）

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