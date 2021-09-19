自由共和國》曾進發／圈圈（視覺詩）

圈圈（視覺詩） 2016 05 12 攝于 南投 石門山

曾進發／攝影詩人

地球自轉把銀河旋轉成為星軌大圈圈

逆時針的颱風將雲團扭轉成為暴風圈

生命的追尋像極了田徑場赭紅競賽園

女孩們甩動長髮成為愛情的甜甜圈

佛朗明哥女郎的裙擺成為激情紅圈圈

自行車轉動的車輪是追逐愛情的呼拉圈

真愛了就不要拐彎抹角轉圈圈

受傷彷彿是吹皺一池春水常見的漣漪圈

愛情是永遠會遺憾缺了一角的黑眼圈

回憶總是站在黑膠唱片墊著腳尖轉圈圈

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2021 05 03 寫于 竹南 夢田農莊

※創新的新詩寫法

試著用攝影【視覺】效果 轉成【視覺文字】

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來象徵心情 寫心情故事 。

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