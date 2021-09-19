自由共和國》渡邊將人／美國撤軍阿富汗後的台灣

負責阿富汗地區任務的美國中央司令部發佈負責統籌喀布爾機場撤離行動的陸軍第82空降師少將指揮官唐納休（Christopher Donahue）手持M4步槍準備登機的夜視鏡影像，他是最後一名撤離的美軍，這一刻象徵美國在阿國長達20年的戰爭正式落幕。 (法新社檔案照)

渡邊將人／日本北海道大學副教授

現任總統拜登為了祭出不同於川普的施政方式，因此始終希望能從阿富汗撤軍。 （圖︰美聯社）

儘管美國日前已從阿富汗撤軍，但這並不表示美國也會因此立即減低對台灣的關心程度。這是因為美國對台灣問題與阿富汗問題兩者的積極投入，無論是過程或動機，都是截然不同的。雖說如此，台灣也不能因此全然放心。事實上，美國國內的輿論，對於美軍在全球設下軍事部署一事，正轉為消極的姿態。美國軍事部署的方針，其兵力的投入方式變得帶有劃分優先順序的選擇性。所以我們必須正確洞察「對美國而言，到底台灣的優先程度為何？」筆者分析，從以下三點可以看出一些端倪：

第一，從阿富汗撤軍，代表美國結束了由小布希政權開始至今為期二十年的戰爭。這場戰爭總有一天必須得終結，這是自川普政權以來一直持續的課題。在美國，人們普遍認為伊拉克戰爭的導火線就是阿富汗戰爭。為了報復二○○一年發生的九一一恐怖攻擊事件，美國攻擊了阿富汗，繼續加碼進攻伊拉克。然而，當初發動伊拉克戰爭的主要理由之一，也就是所謂的「海珊製造的大規模殺傷性武器」，後來並未找到，因此在美國國內引發了對伊拉克戰爭的批評聲浪。也因此在美國有許多人認為這場阿富汗戰爭是不必要的。前總統歐巴馬下令處決賓拉登之後，美國人民對阿富汗的關心一天比一天減少，儼然已變成了一場「被遺忘的戰爭」。現任總統拜登為了祭出不同於川普的施政方式，因此始終希望能從阿富汗撤軍。

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第二，美國國內的輿論，依舊希望對中國採取嚴格的政策。去年的輿論調查結果，有七十三％的美國國民對中國抱持負面態度，這也是自冷戰之後，第一次降到最低點。而這種對中負面觀感，也橫跨了美國的兩大黨，不分黨派的存在於政治家們的認知之中。目前，美國民主黨內，左派的勢力強大。而共和黨的右派、以及民主黨的左派，傾向於孤立主義。但是，即使如此，他們並不贊成對中國不聞不問。最具代表性的左派政治家，也是聯邦參議員伯尼．桑德斯在他近期的論著中，列舉出「竊取科技、限制勞工的權利以及新聞報導的自由、鎮壓西藏與香港、用威脅的態度對付台灣、用殘忍的政策對待維吾爾族人」等幾項中國所造成的威脅。而拜登則是祭出「中產階級外交政策」（foreign policy for the middle class）的這種外交方針。由於這個政策重視美國國內勞工權益，因此受到左派的歡迎。明年美國就要舉行期中選舉了，拜登的支持率愈是走下坡，則愈必須對中國採取強硬的姿態。因此短期之內，美國對中國擺出強硬姿態的這個方向不會驟然改變。

第三，台美關係與台日關係的深化。拜登政權的外交專家們，對於中國的霸權主義，比川普政權時來得更加警戒。這一點也和阿富汗問題不同。美國國會也出現了新的親台派民主黨聯邦參議員譚美・達克沃斯。過去曾有軍事經驗的議員們通常會選擇跨黨派支持台灣。美國在遞送給台灣疫苗時，使用的是軍用機。而在東京奧運時我們也看得出，在日本，對台灣的友好程度也愈來愈強。這和香港已失去民主自由所帶來的衝擊有關。保護台灣的安全與安定，就是保護亞洲的自由與民主，這種認知在日本與美國的政治家與學者之間已達成共識。無論下一屆的日本總理大臣換誰來做，這種認知不會有極端改變。然而，阿富汗問題在日本與美國之間，就沒有類似於台灣問題的相同認識。

台灣在新冠肺炎防疫期間，做出了民主主義的最佳示範。雖說在面對疫情時，相較於自由民主主義，極權主義體制更具優越性。然而台灣能一方面保有社會的自由，一方面靠著市民們的自律與配合、強大的科技能力、外交實力等三項要素，有效控制疫情。此外，在疫情爆發後就從儘速從日本與美國引進疫苗，僅花了數個月就讓本土感染病例停止增加。台灣的防疫能力，除了有醫療團隊的實力，更有台灣民主主義已臻成熟的表現力。

綜上所述，目前最重要的有以下三點：第一，美國國內的輿論能夠容許中國霸權主義的聲音很少，其背景和阿富汗問題不同。第二，我們必須提防認知作戰。中國在報導中不斷提到美國會棄台灣而不顧，那是為了影響台美關係，致使台灣動搖的言論。目前各界預測美國今後外交走向的報導或論述中，實在有太多類似政治操作、搧風點火的言論正在增加。第三，即使如此，我們仍應冷靜關注美國國內輿論的變化。雖然事實上，美國在全球軍事部署方面，轉為帶有選擇性的保守傾向，然而我們從「美國撤軍阿富汗」這件事，無論是樂觀或悲觀預測，如果能活化台美關係發展的議題探討，何嘗不是一件好事。

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