新聞線上》司法改革笑死人了

所謂的「第五縱隊」、「中共同路人」、「在地協力者」，嚴重威脅台灣民主政體的存續，台灣的法官難道視若無睹？（資料照）

記者陳杉榮

「收錢當共諜，答應不抵抗」，「父子檔賣台，竟緩刑定讞」！「工黨」主席鄭昭明和中校軍官兒子鄭智文充當共諜出賣國家，簽署中共武力犯台不抵抗協議書，最高法院判決有期徒刑十月及一年，緩刑三年定讞。這就是台灣，就是號稱集全體國民意志反抗中共武力侵略的蔡英文政府推動司法改革的審判現狀！當台灣全境正舉行漢光演習，國軍賣命捍衛國家之際，最高法院這項判決，不僅是對全體國軍的重大打擊，也是對台灣民主發展的傷害。

中共透過各種管道滲透台灣，收買各路人馬，軍隊是中共滲透的重要對象，但近年來法院審理「共諜案」的判決，幾乎都是輕縱收場，讓人懷疑「台灣的法院是不是共產黨開的？」「有這樣的法院還需要軍隊嗎？」中國間諜透過台灣的民主環境，利用財色收買軍人，利用金錢收買媒體，利用對於民進黨政府的不滿，收攏深藍及政治邊緣人，可說無孔不入；所謂的「第五縱隊」、「中共同路人」、「在地協力者」，嚴重威脅台灣民主政體的存續，台灣的法官難道視若無睹？

請繼續往下閱讀...

司法人員是相對保守的團體，按理對於「動搖國本」的共諜案有相當的警覺，對於中共「入島、入戶、入心」的各種滲透，以及傷害國家法益的犯罪行為，有嚴予審判的正確認知。可是在司法審判實務上，法官卻是散漫以對，讓人懷疑他們對於國家的忠誠。台灣民主化之後，法院建築物越蓋越高，司法公信力越來越低，編制越來越大，預算越來越多，案件審判越拖越久，人民怨懟越來越深，法官的「自律」遙遙無期，這是蔡英文總統自豪的司法改革嗎？

猶記蔡英文二○一六年就職演說，當她談到推動「司法改革」，台下掌聲如雷。二○一七年九月總統府也發布「司法改革國是會議成果報告書」，三年過去了，司法改革在哪裡？熟悉司法審判實務的資深律師界人士說，過去大約有九成的司法訴訟可預測審判結果，現在只有七成案件的訴訟結果可以預測，不少法官標新立異，拿「獨立審判」做為護身符，嚴重破壞司法公信力。台北地院法官唐玥以「院際調解權」判決前總統馬英九洩密案無罪，就是最典型的荒謬審判。

蔡英文的第二任，司法改革若無具體成績，將愧對國人的掌聲和支持。面對涉及國家安全的「共諜案」，審判機關若繼續輕判縱放，等同自絕於國家人民，更無異於自掘墳墓。近來法界有設立「國安專庭」的呼聲，籲請法院嚴肅面對國際情勢的演變，安排法官接受國安理論與實務課程，成立專責法庭，嚴肅審判國安案件。這是一個思考的方向，改變才有力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法