自由廣場》公寓大廈需要外掛規則

◎ 饒後樂

有人問我某社區辦理管理委員選舉，其中某區兩位候選人票數相同。委員只有一席，雙方堅不退讓 ，要如何化解？

我說最簡單的方法就是抽籤，如果大家同意，剪刀石頭布也行。只是競爭情勢一旦拉開，雙方都不可能接受任何即使公平，但可能讓自己輸掉權力的規則，寧可選擇僵持，就算卡住公共事務正常運作也在所不惜。

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如果拿這問題問主管機關，官員十之八九會說這屬於社區自治範圍，要看規約是否規範。如果沒有，政府也愛莫能助！

官式回答其實說了等於沒說，因為百分之九十九點九社區大樓直接抄用政府規約範本。範本裡沒有，社區大樓規約也不會有！假使訂定或增修規約時，要求公寓大廈居民預想各種矛盾衝突並逐一排解，那將會使規約內容暴增而且變得極其瑣碎，但日後用到機會卻微乎其微。所以沒人會這麼做。公寓大廈爭議衝突因此無從解決，一再重演。

政府其實可以幫公寓大廈一個忙，就是針對社區大樓經常發生的衝突類型，訂定出處理規範。就以上委員選舉同票爭議為例，如果政府提供規範用抽籤決定；而社區大樓在規約或區分所有權人會議決議針對自己管理組織的運作規則，規約沒有規範時就適用政府規範，那在狀況發生時，就可以拿政府所提供「外掛規則」來解決問題。

公寓大廈管理的重點，在於矛盾出現前建構預防或化解機制。否則等衝突發生或既得利益形成，就再也難以順利解決。

絕大部份公寓大廈爭議不在法規，而在要對應法規所採行的做法因缺乏明確規範而衍生出南轅北轍的解釋。期待政府儘快著手，幫助公寓大廈在法規以外層面，訂定出更明確周全的通用規範。

（作者為公寓大廈爭議事件調處委員）

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