自由廣場》學生接種疫苗注意事項

◎ 謝炎堯

九月十四日，英國強森首相、衛生部長和最高醫藥顧問三人共同宣布秋冬抗疫政策，將對十二至十五歲學童接種輝瑞BNT疫苗和對高危險群注射第三針加強劑。我國衛福部陳時中部長排除眾議，也要在九月二十三日給學生們接種輝瑞BNT疫苗。筆者提醒陳部長，務必要做好準備工作，避免德政變成災難。

過去校園內注射「流感疫苗」，有所謂「暈針暈倒」。接種輝瑞BNT疫苗則可能引發「過敏性休克」，在三十分鐘內死亡，其發生率在美國約為每一百萬人有二點八件，其中百分之八十有過敏病史，百分之九十發生在注射三十分鐘內。日本的統計則顯示發生率較高，而且大部分為女性。輝瑞BNT和莫德納疫苗都以polyethylene glycol (PEG)-2000包裹病毒mRNA，因而引發過敏性休克。如果家長知道孩子有過敏疑慮，可改注射AZ疫苗。

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美國食藥局在授權緊急使用輝瑞BNT和莫德納疫苗時，即已要求必須在注射疫苗場所配置：一、足量訓練合格能快速認出過敏性休克徵象和處理急救的健康照顧人員，立即施行急救；二、血壓計；三、隨時立即可取得至少三劑的急救藥epinephrine。提醒學生們，接種後感受有異狀或不舒服，應立即告知醫護人員：「我有反應，請照顧我！」在歐美和日本都能在注射現場急救成功，沒人死亡。

過敏休克的常見症狀有：呼吸異常（咳嗽、喉嚨不適、喘鳴、聲音沙啞和呼吸不暢）；胃腸不適（噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉）；心血管症狀（暈眩、暈倒、心跳加速、血壓降低）；皮膚和黏膜反應（蕁麻疹、潮紅、搔癢、眼瞼或嘴唇水腫）；神經精神異常（躁動不安、抽搐和意識障礙）；或突然流淚、流鼻涕和流口水等。

當然，家長們也不要恐懼，務必珍惜機會，一方面同意接種疫苗，另一方面敦促縣市首長注意接種現場的急救SOP。陳部長也應協調各縣市首長舉辦講習會，做好相關規劃。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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