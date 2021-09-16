自由廣場》（金恒煒專欄）趙少康討打

中廣公司董事長、ＴＶＢＳ談話節目主持人趙少康大張旗鼓成立「戰鬥藍」，要進軍二○二二年選舉。咚咚戰鼓終於讓前澄社社長、前立委黃國昌看不下去，拋出「戰帖」挑戰，指控趙跨越了媒體與政治應有的紅線：「一位掌握媒體大權的第一線媒體人，能夠這樣毫無分際地發起政黨次團體、站在第一線領導政治攻防嗎？」

黃國昌措辭強悍，直攻核心，趙少康沒有絲毫閃避的空間，硬著頭皮逼得出面回應；可憐，荒腔走板到像不識之無的痴憨小兒。他的答辯有兩大重點，其一是說「現行〈廣電法〉只規定媒體人不能參加黨職、公職」云云。大錯特錯。〈廣電法〉管不到「媒體人」，自沒有任何「規定媒體人不能……」；〈廣電法〉的規範對象是「政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人」，趙少康紮了一個稻草人來當盾牌反問：「有規定媒體人不能有政治立場、不能有政治主張、不能參加政治活動嗎？」只透露自己缺乏起碼的法律ＡＢＣ知識。

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趙少康的第二個答辯是，他「沒有黨職也沒有公職身份，且『戰鬥藍』也不是政治團體、政黨，為什麼要辭職？」此地含有三個問題，最關鍵的是「戰鬥藍」是不是政治團體？很容易反駁，你看到一隻鴨子，走起來像鴨子、叫起來像鴨子、吃起來像鴨子，那就是鴨子。趙少康號召從政黨員：「明年選舉只要喊『戰鬥藍』，就一定當選！」請問，「戰鬥藍」不是「政治團體」又是什麼東西！趙少康已回復黨籍，且「戰鬥藍」成員不是黨籍立委就是黨籍議員，幾乎沒有例外，「戰鬥藍」就是為選舉，全屬政黨活動，更何況請假中的黨主席江啟臣還花大錢替「戰鬥藍」做半版廣告。這不是黨務工作是什麼？

〈廣電法〉第五條各項各款規定，趙少康幾乎無一不違犯；尤其禁止政黨、政黨黨務工作人員等「擔任廣播、電視事業之發起人、董事、監察人及經理人。」僅這一條，趙少康就非得辭中廣公司董事長不可，還需要黃國昌指點「為什麼要辭？」辭了中廣董事長只擔任ＴＶＢＳ談話節目，如果還利用媒體為「戰鬥藍」張目，這是藉媒體謀一己政治權力，對黨內或政黨間都有失「公平競爭」原則；〈廣電法〉固不及媒體人，但ＮＣＣ既能停「中天」，難道不能治ＴＶＢＳ？「中天」因韓國瑜而亡，ＴＶＢＳ要把生死押在趙少康身上？

趙少康自己踩了紅線，還東拉西扯的說：「除了ＴＶＢＳ中立外，幾乎都成了親綠媒體」。ＴＶＢＳ「中立」嗎？這是簡單可以回答的問題。任何辯論一方，一旦祭出「中立」二字，其實就洩了自己的底。最好笑的是趙少康把「三民自」當成「三明治」來打，顯示這位媒體大亨只是生意人，不知道電視、廣播之所以有法律規範，是因為稀有性，不能挪用於平面媒體；把「三民」、「自」綁在一起，好像把油與酒混在同一瓶子一樣荒唐。

黃國昌要趙少康來一次面對面辯論，趙少康不敢接招，原因就那麼簡單。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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