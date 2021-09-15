社論》世界不是「平的」！

拜登將於二十四日主辦由澳洲、印度、日本領袖親自參與的四方安全對話（Quad）。四方安全對話，曾於三月線上舉行。日前，拜登才與習近平二度通話，由後續發展來看，美中關係依舊障礙重重，拜習會遙遙無期。

拜習通話，北京表述：拜登表示美方「從來無意改變一個中國政策」。官媒傳聲筒特別點出，這次通話是應美方要求舉行的。此所以，拜習通話之後，人民日報透過專欄高調嗆聲：美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求。顯然，北京似乎仍將阿富汗撤軍解讀為拜登的重大挫折，而沒有意會到，此後美國資源將更大地集中於印太地區因應中國挑戰。

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習近平對拜登之高姿態，一反對川普之低姿態。「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」；「美國沒有資格居高臨下同中國說話」；「中國人不吃這一套」；甚至，還向拜登拋出「兩份清單」、「三條底線」。氣候變遷合作，本月初凱瑞與王毅視訊，又吃了一頓排頭：「美方希望氣候變化合作成為中美關係的綠洲，但如綠洲周圍都是荒漠，綠洲遲早會被沙漠化。中美氣候變遷合作不可能脫離中美關係的大環境。」拜登還在為美中合作而穿梭，習近平早就為兩國衝突作準備了。美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮，九月十二日在本報專欄提及：光是今年以來，北京正在多個地點興建至少三四六座新的飛彈發射井；每個發射井都可能配置可攜帶十枚彈頭的新型號東風-41型洲際彈道飛彈。僅此一端，便足以令拜登與盟友怵目驚心了。

拜習通話當天稍晚，習近平刻意致電恭維梅克爾積極致力於推動德、歐對中關係。分化歐美，各個擊破，正是習近平的如意算盤。但歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰表示：梅克爾在應對「中國威脅」上脫離現實，她交出權力後（九月二十六日大選）可能「劇烈影響」歐盟對中立場。拜習通話之後，「金融時報」接著報導：華府正在認真考慮將「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。如果拜習通話一團和氣，此等情事不可思議。往前回顧，繼將武漢肺炎甩鍋給二○一九赴武漢參加軍運會的美軍之後，北京又來一招「超過兩千五百萬中國人民已簽署了請願書，要求世衛組織調查美國德特里克堡實驗室」。全球議題棘手，拜登不想衝突，習近平卻想以疫謀霸，這是兩條平行線。

七月底，首位無大使經歷、無美國經驗的中國駐美國大使秦剛到任。這就擺明了，美中關係，拜習之間，對話不是主題，中國只想宣傳自己的觀點，秦剛的戲份已經寫好了。果不其然，「國家評論」指出，八月底在美中關係全國委員會（NCUSCR）主辦的不公開會議上，秦剛嗆聲美國：「如果我們無法解決分歧，請閉嘴」，態度強硬，語驚四座。「我們在安克拉治不吃這一套，在天津更不會吃這一套」，秦剛形同補一句，「我們在華盛頓也不吃這一套」。

在這種情況下，台灣代表處儼然成了美中關係的溫度計。華府如果同意改名，不啻是以具體行動挺台、立，同時也對其他國家示範，即使尚未改變一中政策，但是各國各自表述一中政策，可以跟准設台灣代表處並行不悖。華府考慮改名台灣代表處，北京的嚴正交涉有一個難言之隱，即，萬一生米煮成熟飯，北京將採取何等制裁措施。先前對立陶宛，北京祭出經貿制裁之外，還要求互相召回大使，而且急急如律令。而今，難道又要重施要求互相召回大使之故技嗎？一如美國軍機屢次降落台灣，北京叫囂的紅線一再自我塗銷，戰狼面對壓力不惜自食其言，以免導致抗中力道上升的反作用力。

反觀，「重視台灣海峽和平及穩定的重要性」，此一美國領頭的共識則日益行動化。上週末，日本、越南簽署國防設備與技術轉移協議。本週，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯將赴華府會晤布林肯，雙方的交集當然是中國。與此同時，也在華府訪問的立陶宛國會外委會主席帕維里歐尼斯，更前往雙橡園會晤蕭美琴，雙方的話題不言可喻。據「彭博」報導，習近平二○二○年一月十八日自緬甸返國（五天後武漢封城），已經六百多天沒有離開過國門。而這段時間，世界正起風雲變化，習近平則忙著自力更生、共同富裕。下一次習近平出訪，可能會發現國際的中國觀，跟他的內心世界非常不一樣了。

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