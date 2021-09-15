自由廣場》股票被打為全額交割 公司可提行政救濟

◎ 吳光明、王晨桓

櫃買中心日前公告藥華醫藥股份有限公司，八月卅一日起打入全額交割股，引起股民對主管機關強烈反彈。證交所或櫃買中心依照其「業務規則」而為變更交易方式之處置，法律性質為何？能否對之提起行政救濟？

按修法前之證券交易法第一四一條規定，上市契約須經主管機關「核准」，同法第一四二條規定上市契約應經核准後，始得於公開市場買賣。因此，法院實務向來認為有關上市或是終止上市，「有價證券之主管機關以公權力介入…該行為即難謂係單純之商業交易有關之法律關係」（最高法院八十七年度台上字第二九九號民事判決、最高法院九十一年度台上字第二三六七號民事判決、最高行政法院九三年度判字第五一○號判決參照)。

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而上開條文於一○一年一月間修正，將「核准」改為「備查」，但上市櫃契約具有濃厚之行政規範色彩，不純然為私法人間私契約之本質仍未改變；且上市櫃契約內容均由交易所或櫃買中心擬訂，經主管機關核准，上市櫃公司幾無修改之餘地；且上市櫃契約須報請主管機關「備查」後，始生效力。由此可見，主管機關公權力介入之本質依舊，相關措施仍應屬行政行為，而非單純之私法關係。而櫃買中心或證交所雖為私法人，但基於受託行使公權力之準行政機關地位，所為之相關措施，亦屬公法行為之性質。

進一步分析，證交所或櫃買中心與上市櫃公司所簽訂之上市櫃契約，應屬行政程序法第一三五條所定之「行政契約」，至於變更交易方式之處置，無論係基於行政契約所為之契約行為，抑或已構成係同法第九十二條所規定之「行政處分」性質，得提起訴願、行政訴訟，以謀救濟。而以藥華公司案而言，若公司認為本件櫃買中心以重大訊息未能清楚說明及內控不周為由，而違反業務規則第十二條第一項第廿款「本中心基於其他原因認有必要者」，而將其打入全額交割股，若對此不服（例如主張不符合比例原則），亦可透過行政救濟，由訴願管轄機關或行政法院判斷其相關作為之合法性。

（兩位作者分別是台北大學法律系教授、建業法律事務所主持律師暨執行長）

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