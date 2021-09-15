自由廣場》（林保華專欄）拜習通話與台灣正名

近日，美國總統拜登與習近平通了電話，通話內容雖然各自表述，但是也有共同點，那就是拜登表示兩國有責任確保彼此競爭不會演變為衝突，兩國沒有理由因為競爭而陷入衝突。同時，美國與台灣又為台灣駐美辦事處的正名進行高層會商。美中關係與美台關係這兩條線將來如何發展，是平行線還是時時勾纏，令人關注。

這次拜習通話的時間點值得注意。那是在美國氣候特使凱瑞訪問中國一星期之後。這次凱瑞訪問是今年四月之後的第二次，除了會談地點從上海改為天津，基本規格與第一次類似，會談對象是中方的氣候變化事務特使解振華，然後與中共政治局常委、副總理韓正視訊對話；然而這次插進與中央外辦主任楊潔篪的視訊對話，對話中，楊潔篪把美國教訓了一頓，就如今年三月楊在美國阿拉斯加教訓美國國務卿布林肯那樣。布林肯還會回擊，凱瑞是歐巴馬時代第二任國務卿，在中國面前一直扮演軟腳蝦角色，這次也不會例外，而且可能奉命把某些訊息帶回給拜登，才使拜登決定致電習近平。至於傳遞什麼訊息，外界當然不知道。

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避免衝突一直是目前美國白宮的立場，然而習近平鼓吹的是「鬥爭鬥爭再鬥爭」的衝突哲學。因此拜登的求和能否成功就有很大疑問。照理，美國不應該一再展示自己的底線而示人以弱，尤其對流氓，這只能鼓勵他們得寸進尺，因此以拜登的老練，也不排除是欲擒故縱並且以兩手玩弄習近平；包括開放某些晶片給華為。

也是這個時候，英國《金融時報》刊出台灣國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮在美國商談「正名」之事。十年前蔡英文以總統候選人身份訪問美國，美國也是透過這家報紙傳達美國不信任蔡英文。那麼我們可以認為這次也是美國提供的訊息。顧、吳美國行還有其他任務，報導只聚焦正名。

對此，外界解讀是美國有意放風，試探中國的反應。中國的反應當然是堅決反對。那麼美國因為害怕衝而退縮，還是自行其是？如果自行其是，又何必放風？因此這次台灣正名能否成功，該是檢驗美台關係是否屈從美中關係的試金石。

我相信美台關係堅如磐石，美國也丟不起台灣。拜登上台以來，除了沒有接受川普的戰略清晰，其他能夠做的，都盡量在做。然而美台關係要完全脫離美中關係有相當難度，如果拜登對中共是抱著求和心態，害怕衝突而只是威懾的花拳繡腿，那麼中國病毒遲早會侵蝕這個磐石，即「滴水穿石」也。中共要美國閉嘴，已經看出戰狼在美中關係上的一言堂。是習近平誤判拜登，還是拜登誤判習近平，歷史會做出鑑定，並將深刻影響美中兩國，乃至世界的前途。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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