社論》駐美代表處正名的意義

由於中國打壓和部分國人自我矮化，台灣在國際社會沒有使用正式國名的自由與尊嚴，常淪為失去名分的國家。以剛結束的東京奧運為例，台灣國家代表隊以「中華台北」名義參加，國旗、國歌遭禁用；而國內不少新聞報導猶以「中華隊」自稱，連國家通訊社「中央社」也如此。同時，我國有一百一十個派駐外國的館處，除了在友邦之外，都遭中國施壓，以「台北」取代「台灣」或「中華民國」。去年新成立的駐索馬利蘭、今年將設立的駐立陶宛代表處，是唯二例外。

失去使用國名的自由，不能以有尊嚴的國名行遍天下，凸顯台灣不是一個正常的國家社會。國際社會如此現實，對一個兩千三百萬人口的自由國家，既不正當，也不合理，千奇百怪的名稱尤常導致扭曲的後果，包括把民主台灣誤為專制中國的一部分。曾經，「北美事務協調會」是我國處理對美國關係的機構，對日本以「亞東關係協會」為名，都令人莫名其妙。正因如此，近日傳出美國考慮同意我國駐美代表處，從「駐美國台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」，深具意義。

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從基本事實和常識說，美國既不承認中華民國，且依其國內法《台灣關係法》履行並發展與台灣關係，同意把台灣駐美外交使領館稱為「台灣代表處」，名正言順，只是匡正「台北經濟文化代表處」的不正常。紐約大學著名教授孔傑榮（Jerome Cohen）稱讚這一舉措正當合理，簡單明瞭，符合現實，也和國際趨勢相符；堪稱一語中的，最為剴切。

台灣駐美國使領館正名，雖尚待拜登總統批准，但據報導，白宮主管印太事務的坎貝爾（Kurt Campbell）及國安會、國務院決策官員都廣泛支持此議。同時，此事傳出之際，美台正在華府進行國安、軍事雙會談。事實上，包括正名在內，美國對台灣的支持，如今在朝野、兩黨、行政立法與民間部門，幾成共識。以國會為例，去年十二月有七十八位眾議員寫信給國務卿龐皮歐，要求批准台灣駐美國代表處正名；今年五月眾議院跨黨派議員提出《台灣外交檢討法》，也納入正名的文字。同樣地，智庫「芝加哥全球事務委員會」今年八月民調顯示，有六十九％美國人支持承認台灣為獨立國家。

就正名一事，美國為所當為，至關緊要，具有示範作用，足以產生骨牌效應。為台灣正名，近年在國際間此起彼落，呼聲四起。二○一七年，日本把「交流協會」改為「日本台灣交流協會」，我國的「亞東關係協會」也正名「台灣日本關係協會」，雙邊交流因加了國名而更具體而熱絡。如有美國帶頭，「台北駐日經濟文化代表處」正名「台灣駐日本代表處」，也可望水到渠成。

大國之外，特別是立陶宛為增進與台灣關係，無畏中國報復，有如聖經中的少年大衛打敗巨人歌利亞故事，不但獲得歐洲議會外交委員會支持，也為堅定的小型國家見義勇為立下典範。其實，中國強力打壓立陶宛，所擔心的正是在歐洲等地引發連鎖效應。除了我國駐外使領館正名，各國派駐台灣機構名稱也是正名的要項，這一方面，歐洲議會和加拿大最近都出現倡議，要派駐我國的外交單位以「台灣」為名，所反映的都是支持民主台灣挺立於共產中國脅迫。

台灣在國際社會失去名分，正名只是符合事實，回歸正常。然而，罪魁禍首的中國，如今在「反台獨」的狂熱中，已近歇斯底里。藝人小Ｓ貼文的「國手」、張鈞甯論文的「我國」、稱蔡英文為總統，都成為套上「台獨」的口實，「辱華」也常是莫須有的罪名。台灣正名，自然要面臨中國打壓，它的官媒出言恐嚇，經濟、軍事、封鎖等惡言已出；但該做的，我國義無反顧，不因「鄰國」惡言相向而畏縮不前。

在不正常的台灣，正名還總是遭到內部的掣肘。三年前的東京奧運正名，「中華奧會」以「危及選手參賽權」為由反對，主政者也潑冷水，以致功敗垂成。如今台灣要為駐美使領館正名，「引發北京強烈反應」的恐嚇之語已現，「台海可能風雲變色」、「台灣實際利益不多」、「美國口惠實不至」的冷嘲熱諷也出籠。台灣正名在成事之前，看來要先克服部分人的「斯德哥爾摩症候群」，也就是被中國打壓久了，主動為中國設想講話的一種心理疾病。心病不好醫，但台灣要正名、要打造正常國家社會，這病非克服不可。

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