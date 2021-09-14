自由廣場》抹黑只是前奏 破壞台日之絆才是關鍵

◎ 王輝生

最近又有一則似是而非的假消息，妄圖故技重施，汙衊駐日謝代表，以遂其破壞台日之「絆（情誼連結）」的目的。

有位退休警員以「條子鴿」為名，影射當年謝長廷行政院長的兒子闖紅燈，他因執法取締卻反而被記二次申誡。在有心人士的煽風點火下，假消息快速竄燒。值此日本首相更迭時刻，意圖讓謝代表疲於奔命，作法狠毒已昭然若揭。

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所幸此一無中生有的假消息破綻百出，謊言馬上就被識破，劍指謝代表的陰謀，未能得逞。

這則憑空揑造的假消息與當年污衊駐日官員，企圖嫁禍謝代表的手法，如出一轍。三年前的九月，一則發自中國的假消息，在台灣有心人士的推波助瀾下，讓謝代表及駐日官員身陷風暴，面對來自台灣排山倒海般的口水濁浪，終釀成難以挽回的不幸事件。

事隔三年，台灣似乎未能記取教訓，使這股若隱若現的黑暗勢力變本加厲，總是迎合對岸，千方百計地想破壞台日關係，所以對台日之「絆」的建構者李登輝及接棒者謝長廷恨之入骨。當年為了反李，其中一部分激進者，不惜脫離國民黨，另組政黨；此次杜撰假消息的酈姓退休警員就是該黨某市議員的辦公室副主任，而該市議員也因涉嫌共諜案被起訴過。由於悖離台灣民意，如今該黨正面臨泡沫化，當年反李不成，反謝就成了他們的當務之急。尋瑕伺隙，類似的造謠抹黑，每當在台日關係有所突破時，就會隱隱發作。

台灣的歷任駐日代表中，謝代表是唯一民意代表出身，所以身段柔軟，體恤僑情，與台僑水乳交融。外交領域的縱橫捭闔更是得心應手，從地方或國會議員到中央的安倍前首相及現任的菅首相，都能溝通無礙 。

台日民間善循環的互動也是絡繹不絕，東奧結束時，日本台灣交流協會感慨地表示︰「這是日台史上距離最貼近、最溫馨的共同記憶」。由千絲萬縷所凝結的台日之「絆」，日益牢固。這種空前良好的台日關係，使中國心生不滿，更讓媚共的台灣黑暗勢力感到寢食難安，為了取悅對岸主子，處心積慮破壞台日的情誼連結，謝代表成了眼中釘，必欲除之而後快，造假抹黑只是前奏，破壞台日之「絆」才是他們所狂想的主題，台灣鄉親不能不防。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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