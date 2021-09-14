自由廣場》軍機降落戰備跑道的再思考

◎ 方屏生

國防部每年實施的「漢光」實兵演訓，幾乎都有軍機降落戰備跑道的科目。眼見空軍健兒與軍機漂亮的身影，不僅軍事迷搶拍，一般民眾也感覺興奮異常。只不過，符不符合廿一世紀的戰況與演練，值得檢討。

首先，中共解放軍若發動對台第一波攻擊，應該不會事先通知我方，等高速公路上所有車輛淨空、紐澤西護欄移除之後，再按下飛彈的按鈕。換句話說，任何炸毀的車輛、坑洞、碎石塊等等，都是軍機降落的障礙。或者直接論斷，根本無法起降。

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其次，我國空軍已編列預算，逐步新建或強化抗炸能力的機堡，但那是在基地裡，而非光禿禿、公路上的戰備跑道。也就是說，假設戰時軍機降落了，卻變成地面上折翼的活靶，能不能再度加油、披掛上陣，都是困難重重。

對岸應該早已掌握我國漢光演習的項目，模擬反制之道，並列出優先順序。此外，儘管機堡強化了，但所有基地裡的軍機能否在第一時間有妥善的跑道升空，才是戰備整備的重中之重，不清楚國防部或空軍有沒有備案B或C？

年近九十歲的舅舅曾經告訴筆者，當年美軍軍機轟炸台灣時，他們這些小孩子奉日本老師之命，將假飛機從隱蔽處推到空曠地，企圖魚目混珠，轉移注意力。筆者很清楚以現代化的電子戰與偵蒐能力，紙糊的戰機絕對無法蒙混過關。但是國軍戰機降落在「清理過後」的戰備跑道上，彷彿有點舅舅小學時期的味道。

（作者是陸戰隊退役少校）

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