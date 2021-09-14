自由廣場》別讓陰謀論毀了中秋節

◎ 張約翰

再過一星期就是中秋節了。從半個月前，不論中央還是地方的防疫記者會，都可以聽到記者們鍥而不捨地問：中秋節可不可以烤肉？不管最後答案是什麼，大家都想平安快樂的渡過這個重要的傳統節日。

過去，中秋節是家庭團聚的日子。但想必有不少人都會有節日焦慮，因為假期無法自在地過，而是要與觀念、生活習慣已因分離漸行漸遠的親人相處；新冠疫情的相關陰謀論，又很可能在對話中突然點起衝突的火苗，到底怎麼避免才好？

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去年耶誕節，英國國家廣播公司假消息線的記者史普林（Marianna Spring）針對如何在假期間應對親友的陰謀論話題，給予五項建議。

第一是保持冷靜。節日是給親人團聚的，不是用來吵架。不要一聽到「疫苗是要把微晶片打到人民身體裡」這類陰謀論就爆炸。她還提醒：吵架會增加病毒傳播的風險。

第二是不要輕視對方。公開羞辱相信陰謀論的親友，只會有反作用。

第三是鼓勵批判性思考。陰謀論者有個特點：在一般人深信不疑處有疑，這並不是缺點，反而是追求知識與真實需要的特質之一，只不過陰謀論者採取的方法有問題。所以懷疑別人相信的事，並不是應該壓抑的行為。

第四是提問。如果你決定談談親友提出的陰謀論，提問比反駁好。針對對方所說的證據、自稱的「研究」提出問題，但提問時請注意前面的第一、第二點。

最後是不要期待立竿見影。對深信陰謀論的人而言，這個陰謀論使他有眾人皆醉我獨醒的優越感，事關他的自尊，所以很難改變。

有時你可能會想：事實擺在眼前，陰謀論信徒看不見？那我就不斷用事實查核報告打臉。筆者之前已經為文提醒打臉只會有反效果。杜蘭大學副教授丹西（Geoff Dancy）建議的策略是，讓對方覺得你和他都在追尋真相，過程當中藉由對方法與證據的評估檢視過程，讓對方看看同溫層之外有些什麼。

最後筆者再提醒，雖然台灣疫情控制得不錯，但仍不時有零星案例，中秋最好還是減少群聚，也就不必擔心節日焦慮。如果一定要回鄉，對於親友不小心開啟的陰謀論話題，能閃就閃，不能閃就尷尬而不失禮貌的微笑，直到不能不表示意見時，再考慮上述的幾項建議。文明有多久，陰謀論就有多久，不必為了陰謀論，犧牲了自己的快樂中秋。

（作者是世新大學傳播博士）

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