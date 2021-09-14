自由廣場》（鏗鏘集）國民黨招錯魂

◎ 王景弘

當年國民黨文宣大將楚崧秋，有一次過訪華府，聽人向他建言：國民黨要反台獨，就必需反共；只反台獨而不反共，國民黨會失去人民支持。楚崧秋聽了點點頭，還自己重複一次。

兩蔣反共，反台獨，內部勉強保平衡；李登輝要民主，不反共，也不反台獨，是另一類平衡；兩蔣「雙反」，外來權貴繼續吃香喝辣；李登輝「雙不反」，既得利益者失去壟斷便反彈；連馬投共，只反台獨，完全失去平衡，卻怪李登輝把黨魂搞丟了。

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爭奪主席和砲打司令部的「戰藍」諸咖，急於招魂，棄經國路與登輝路，而逆向行車，親共，反台獨，與民意對撞。但中國思維，老K的中華民國也是台獨的一類，國民黨招連馬魂便註定要翻車倒店。

霸住台大教席，以孫文學校校長趴趴走的張亞中，棄兩蔣反共魂，招與台灣無關、與民主無關、國共一家的「中山魂」，那是時空錯亂；他表演「接地氣」，到民進黨總部舞「關刀」趕瘟神，押學生跪當童乩，裝神弄鬼，吃盡孫文豆腐。

朱立倫不敢招連馬魂，也不敢招兩蔣魂，只會「質疑」如要拆「中正廟」，是否也要把「中山高」拆掉。崇蔣而不反共，拿蔣比孫，橘子比蘋果，厚顏硬抝只讓博士頭銜蒙羞。

江啟臣不敢認領特定孤魂，絕招是怪民進黨偷走「中華民國」的根基，應該改名「中華民國民進黨」，這真是杜撰歷史的奇才：「中華民國」是被中共槍斃的；「民主進步黨」是創店老字號，何勞更名？

要招回中山魂，那是國共一家；招回兩蔣魂，就反共、反「台獨」；招回連馬魂就是與台灣人民對幹的附共、反台獨；反共與反台獨的排列組合就那麼幾個，哪一組最得民心也很明顯，極端份子不信也不行。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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