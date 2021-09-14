自由廣場》先禮後兵的拜習通話

◎ 林逸民

時隔七個月，拜登與習近平第二次通話會談，美中元首偶爾通話，不值得大驚小怪，川普也曾數次與習近平通話，而談話內容，根據美國白宮以及中國官媒的發表，也無關台灣。但國內少數親中派卻視為救命稻草，甚至部分民進黨人如郭正亮，也跟著錯判，以為「大船突然開始轉彎」。

這樣的錯誤解讀，來自於台灣政界長期的幼稚病發作，正常的國際戰略分析，都是以國家戰略需求來評估衝突與戰略方向，而不是把隻字片語或是跟誰通話與否，當成微言大義，以為可從中找出戰略方向改變的端倪。

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歷史上的例子都是恰恰相反：二戰日本已經出兵航向珍珠港，還假惺惺地與美國和談，宣戰文件故意押到最後一刻才要發出，導致來不及送達，變成偷襲珍珠港；美國當年要與中國建交前，還三令五申表達支持蔣政權。真正要有重大戰略變動，必定在言語上欺敵，怎可能洩露軍機？

為以正視聽，在此仍然簡單分析拜習通話內容：白宮所發表的內容相當簡短，顯示對美國而言此次通話不值一提，美方強調通話是為了印太地區的和平、穩定、繁榮，並表達美中對抗不用擦槍走火成為衝突。對抗仍繼續，只是先說不用打起來，可說只是先禮後兵。

新華社則大幅敘述習近平談話內容，顯得急迫，懇求中美合作，稱中美關係一定要搞好，習近平引用陸游〈遊山西村〉：「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」表達中國已經被逼到無路可走，期待柳暗花明。習近平強調的議題，主要迎合民主黨的喜好與拜登的需求，談氣候變遷、防疫、經濟復甦，最後才提國際和地區問題。通篇並未談到台灣。

新華社稱拜登說「美方從無意改變一個中國政策」，然而白宮並無此發表。即使真有其言，拜登執政以來明顯繼承川普，當前所謂美國的「一個中國」，就是世界上只有一個中國就是中華人民共和國，沒有中華民國，而台灣是台灣，不屬於中國，美國認定聯合國對中華民國退會的認定，只關於中國，與台灣無涉。

親中派人士如習近平一樣，被國際局勢逼得走投無路，以至於拜登打通電話，也當成救命稻草，幻想柳暗花明，只是一場空，從歷史與國際常識判斷，先禮後兵，後續美國對中國施壓，只會更為猛烈。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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