社論》澳洲抗中教案值得借鏡

近來澳中對抗未見緩和。雖然外媒披露中國正遊說澳洲協助其加入CPTPP，但多位澳洲官員的談話卻頗為強硬。澳洲外長直言，不會為了重啟談判屈服於中國要求；貿易部長也表示，已為中澳貿易戰付出經濟代價，「做好準備」；財政部長則表明，澳洲務必多元化經濟，以降低對中國的依賴；國防部長警告，外界不應低估澳洲與中國就台灣問題發生衝突的可能性；前總理艾波特提醒，世界需要正視中國對民主的威脅。此番談話展現了不惜與中國決裂到底的決心。

在美中對抗中，澳洲的選擇是值得探究的案例。它凸顯了一個因為經濟利益而全面依賴中國的民主國家，如何感受國安受到嚴重威脅，因而轉變為全面對抗，反而找到機會與出路。澳洲的經驗頗耐人尋味。它對於中國的依賴幾近一種沉淪。重要農產品、礦產，如鐵礦沙、煤炭、大麥、棉花、牛肉、原木、紅酒等，幾乎都是以中國為最大出口市場。甚至整個國家社會也都受到中國「無聲的入侵」。中國大力贊助政治獻金，扶植中共代理人；在校園、學術界與媒體上大方灑金，逐漸掌控這些領域，導致有教授在課堂上討論西藏、新疆、香港、台灣議題，或批評中共不民主，竟然受到中國留學生的抗議、質疑。而學者的研究論文也要符合中共的政治正確，否則贊助會被取消。荒謬的是，連澳洲學者所著「無聲的入侵」一書，揭發中共政權對澳洲的滲透，最初竟然找不到出版商敢出版。此外，中共更加大力度染指澳洲具有戰略價值的基礎建設。澳洲重要港口紐卡斯爾港、達爾文港、墨爾本港都被以近百年租約租予中資公司。加上，澳洲擁有一二○萬華裔人口，其中很多仍心向中國，對澳洲民主構成嚴重威脅。

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近年中國崛起，既是經貿力量更是政治力的延伸，對之高度依賴者，往往被視為藩屬，不得稍有違逆宗主國之舉措，否則必祭出經濟制裁，絕不寬貸。而澳洲二○一八年通過《反外國干預法》，又拒絕了華為、中興參與澳洲5G建設；武漢肺炎爆發，澳洲呼籲國際調查疫情起源；聲援新疆、香港人權，關切台海和平，積極參與印太軍事演習。此舉在在觸怒了專制中國，導致中國以提高關稅或檢疫為由，禁止澳洲八種農礦產品進口。這八項產品係澳洲最重要的出口產品，又高度依賴中國，中國顯然有意以此作為要脅。然而，澳洲拒絕屈服，反而積極尋找替代市場，更因產品具有質量的雙重優勢，終於找到替代出路，相關產品出口在短短一年幾乎回到高峰。不但保住了經濟，更維護了國安與主權，讓澳洲的抗中路線更加有底氣。

澳洲在很多方面與台灣非常類似，人口皆為兩千多萬，經濟也都高度依賴中國，而澳洲政商界受中國影響者不少，以商逼政的壓力並不亞於台灣。尤有甚者，澳中在二○一五年簽署自由貿易協定，兩國關係進入蜜月期；而澳洲人當時對中國充滿了正面印象，如今卻負面形象充斥。據澳洲智庫的民調數據指出，一八年只有十二％的人認為中國是「安全威脅」，今年上升到六十三％。美國皮尤研究中心調查也有相同的結果，二○一七年澳洲民眾對中國持負面看法的比率僅有三十二％，二○二○年，竟來到八十一％。民調顯示，澳洲的抗中已是主流民意，不是任何政黨的獨特路線所致。同樣情況也發生在台灣，在馬英九主政時期，兩岸也曾陷入盲目的熱戀中，雙方以「九二共識」為定情物，台灣幾乎遭到中國的騙婚。幸而，經由一場翻天覆地的太陽花學運，才讓民眾徹底覺醒，看清中共以一國兩制台灣方案謀台的野心。台灣人民的覺悟卻使中共惱羞成怒，頻頻進行軍機艦擾台，同時也對芒果等台灣農產品祭出禁令。與中國對抗的類似場景在澳台之間上演。

令人憂心的是，澳洲朝野同心對抗中國，而台灣的認同危機，統獨對立嚴重，部分人對於中國市場依然無比迷戀，當成台灣出路。不過，台灣高科技附加價值，供應鏈的關鍵地位，成為美中對抗以來的大贏家。由此可見，台、澳經驗證明，民主國家不能為了經貿利益出賣自由人權普世價值，只有強化產業價值與市場地位，才能不受脅迫，鞏固國家的安全。尤有甚者，台澳經驗更凸顯堅守民主價值與主權，就是站在歷史正確的一邊。

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