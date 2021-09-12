自由廣場》別因中央山脈而輕忽防颱

◎ 張炎銘

強颱「璨樹」逼近台灣，氣象局已發警報。由於自二零一七年以來，颱風或不登陸，或只從南邊登陸，已經睽違四十九個月，未與中央山脈「對決」，有網友因此貼出中央山脈照片，還加註「終於等到一個颱風敢正面挑戰你」，若把此Kuso當茶餘飯後笑談並無不可，但若以為有「護國神山」就可高枕無憂，甚至登山、戲水涉險，則就太過愚蠢。

高聳的中央山脈確實能降減颱風的強度，但地形效應也會造成超大豪雨。颱風的破壞力不只是風還有雨，甚至大豪雨才是人命傷亡、財產損失的主因。

請繼續往下閱讀...

九月雖次於八月，不是颱風最旺季，但可不能小覷。信手拈來，一九六三年葛樂禮颱風就為台灣中、北部地區造成非常嚴重的水災損失，人員死亡、失蹤三一二人，房屋毀損超過二萬四千間，剛完工不久的石門水庫差點溢流而潰壩。還有二零零八年辛樂克，讓廬山溫泉區遭受有史以來最嚴重災情，改變了廬山溫泉區的命運，另外造成連接豐原、后里的后豐大橋斷橋，導致公路局長請辭、水利署署長被監察院彈劾的後果。還有二零零一年的納莉，是一個路徑奇特、陰魂不散的詭異颱風，更造成台北市捷運大淹水。

颱風造成的破壞力與其強度、雲系、半徑、路徑等相關。璨樹的路徑依照氣象局預測及分類，屬於第六類，沿著中央山脈東側北上，這種路徑或許中心不會登陸或從宜蘭、蘇澳登陸，但靠近台灣陸地時，全台都在暴風圈內，尤其東部、北部、東北部地區雨量驚人，璨樹此次的預測最大值在宜蘭山區，也只有七百毫米，此種雨量當不會造成太大災情，但大家也要注意氣象局根據實際氣象條件而逐步上修。

台灣有句俗諺「九月颱，無人知」，雖指的是農曆，但早期水利機關防汛值勤，只有電話與白板，真如瞎子摸象。如今科技發達，氣象衛星、雷達及電腦、網路等科技，颱風從生成到轉變、消失都能掌握得一清二楚，氣象預報、水情監測、淹水預警也都已建立，配合各種防洪措施、預警撤離等已大大降低傷亡與損失。這種效益與成果不是依賴一直都存在的中央山脈，而是千千萬萬相關人員、數十年來的努力。

颱風要來了，接受「對決」的，不是中央山脈，是全體國人，大家要注意防颱。

（作者為退休水利公務員，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法