自由共和國》盧建誌／天下音樂一大抄？金曲創作抄襲的模糊邊界

近日創作歌手盧廣仲所演唱的「刻在我心裡的名字」，雖甫獲金曲獎最佳年度歌曲與金馬獎最佳電影歌曲雙金獎項，然而疑似抄襲多首國外創作，引發音樂產業軒然大波。 （資料照）

盧建誌／政大傳播學院助理教授

近日創作歌手盧廣仲所演唱的「刻在我心裡的名字」，雖甫獲金曲獎最佳年度歌曲與金馬獎最佳電影歌曲雙金獎項，然而疑似抄襲多首國外創作，引發音樂產業軒然大波，各界亦由不同觀點，廣泛討論音樂抄襲的認定與範圍。類似爭議恰於近年於美國流行樂壇急遽發酵，特別是二○一八年樂壇新星Robin Thicke與Pharrell Williams所創作的歌曲Blurred Lines在榮登各大排行榜首位時，竟遭美國聯邦上訴審法院，判決抄襲傳奇靈魂樂巨擘Marvin Gaye的名曲Got to Give It Up？，並判定需賠付五三○萬元美金的天價賠償，使流行音樂抄襲的議題於全球討論的熱度達到巔峰。

重視當代音樂創作的內涵與特質

關於音樂抄襲的認定與界限，在美國多宗關鍵訴訟的發展下，認為其需經過縝密且專業的證據分析，特別是應由專家提出科學取向的鑑定或證言，方能妥適判別抄襲成立與否。尤其於數位科技的推進下，傳統上以旋律單一因素，亦或加上和弦與節奏的組合，本於思想表達二分原則、原創性、接觸、實質近似與合理使用等基準的判斷思維，已因新興藝術潮流下饒舌、電子、嘻哈音樂等混搭曲風的盛行，受到極大的挑戰。此外，當今音樂抄襲的判斷是否跳脫於紙本記譜上的音符與標示，藉由實際聆聽發行錄音中的聲響，進行抄襲證據的判別。不同判斷取徑下孰為客觀與確鑿，需由文化發展的脈絡端視，方切合本土創作保護的核心內涵。抄襲邊界劃定之所以困難，在於藝術呈現乃隨社會的演進而有所更迭，而非囿於既定框架和墨守成規，才能防免音樂創作的自由受到禁錮。

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專業化判斷方能理性與多元分析

由更科學的驗證，廣納不同文化視野進行論述與判斷，方能真正實現音樂創作權益保障的精神。此可由美國的司法與學術界在音樂抄襲爭議上，總力尋專業意見引進，期求細緻辨別和聲（Harmony）、節奏（Rhythm）、速度（Tempo）、音調（Pitch）、樂句呈現（Phrasing）、曲式（Structure）和技巧運用（Articulation）等各因素的綜合考量得之。端視Michael Jackson、Mariah Carey與Katy Perry等國際知名巨星，皆曾因音樂抄襲的涉訟，耗費社會高額時間與成本應對。可見音樂抄襲判斷的複雜性之高，遑論如全球流行音樂龍頭的美國，即使經百年發展，仍苦尋系統化與效率的訴訟上解方。搖滾天團Led Zeppelin的傳奇名曲「Stairway to Heaven」涉抄襲而於二○二○年甫出爐的判決，全球樂迷詫異於吉他之神Jimmy Page的經典演奏竟涉抄襲疑雲之際，更顯示音樂抄襲判斷有賴專業的取徑，應由法制面向適切因應音樂創作時，靈感採用或致敬手法等棘手難題。

政策衡平雙向音樂權益

台灣在國際條約牽制下，音樂抄襲案件一旦於判決定讞，即需背負刑事責任，以本土訴訟創作歌手藍又時音樂作品受抄襲案為例，事涉音樂抄襲的藝人於娛樂圈內毀譽參半外，更可能斷絕未來於樂壇的發展，對於星途滋事重大。本次雙金獲獎創作「刻在我心裡的名字」的抄襲爭議，啟發台灣音樂市場形塑著作權益保障機制的聲浪。未來當音樂抄襲事件涉訟時，如何適切由法律政策進行回應調整，以維持新創作與原創作權益間的平衡，無疑將促使台灣音樂環境充盈經濟誘因與創作自由，更完備原創音樂發展急需建構的基底，以激發本土創作能量循環不息。

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