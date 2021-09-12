自由共和國》小笠原欣幸／蔣介石銅像移除問題

中正紀念堂維持巨大銅像以及炫耀的三軍儀隊儀式，留下那個年代的原味，對海外的旅客而言，會提供非常好的民主教育機會。（中央社）

小笠原欣幸／日本東京外國語大學教授

日前行政院促轉會公布中正紀念堂轉型方案，提出包括移除蔣介石銅像在內的「反省威權歷史公園」規劃構想。我不是台灣的公民，當然知道不應該干涉台灣的內政，只是，做為日本的一所大學的教授，授課「台灣政治」多年，長期鼓勵學生造訪台灣並學習台灣的歷史，想提供一個海外的淺見。

其實，中正紀念堂是我向打算訪問台灣的日本學生推薦幾個指標性地點之一。不管日本的一般觀光客的旅遊或高中生的修學旅行，中正紀念堂算是台北市的不可缺的旅遊行程之一。

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據我觀察和了解，很多日本人看那座巨大的蔣介石銅像會感受當年威權主義體制的厲害。對日本一般旅客和學生來說，他（她）們雖然知道台灣曾有威權統治時代，但是都是由文獻來了解的，到了台灣親自看中正紀念堂首次能體會威權主義體制的具體氛圍。

每個人的感受不一樣，有人覺得威權體制的嚴厲、可怕、或荒謬，但是幾乎沒有人會感動，因而憧憬威權主義。了解蔣介石在台灣創立的威權體制的厲害後，才能想像台灣的民主化之路的艱困、可貴之處。

中正紀念堂維持巨大銅像以及炫耀的三軍儀隊儀式，留下那個年代的原味，對海外的旅客而言，會提供非常好的民主教育機會。整理威權主義彩色濃厚的東西是促進轉型正義的重要工程，給予肯定。

可是，保留最具備象徵性的設施，和拆除各地校園的威權時代的銅像不一定會有矛盾。這點，當然是外國人的淺見，不足為慮。或許，內外觀點不一樣。或許，國內討論的時候，多一點參考國際觀點希望也不為過。

台灣社會保留清朝時代的古蹟，日治時代的建築物，民國時代的眷村，都是表現出台灣主流民意的理性、客觀、多元化的歷史觀。這種特色會讓外國人感受台灣社會和歷史的豐富的元素、民主的內涵，也會對台灣觀光吸引力加分作用。

面臨中國日益增強的壓力，國際社會對台灣的關心是非常重要，對此台灣的軟實力的角色越來越重要，而且民主是台灣軟實力的強項，轉型正義也是。祝福台灣的蓬勃的民主主義進一步發展。

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