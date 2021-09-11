自由廣場》為什麼國圖可以持續霸凌數位出版產業？

◎ 黃國禎

今年四月行政院版著作權法修正案送至立法院審議後，第四十八條引發出版界反彈。其中新增的第二項國圖特別條款，規定國家圖書館基於文化保存之目的，得重製依圖書館法或其他法令送存之資料，並在館藏數量限制下，開放給館內讀者使用。

這一修正案，看似立意良善，符合未來數位文化保存趨勢，出版界作為文化界一份子當然支持，但國圖這二十年來，長期踰越國家公益界線，與民爭利的行為，出版業不得不提出高度質疑與防範。

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出版業的生存利基，不是只有紙本，也有數位，甚至在全球數位趨勢下，數位出版是出版業未來最核心的生機，現在已有出版商推出數位版本提前部署未來的生存之道。面對數位趨勢，國圖卻以「無限上綱」的「公共服務」理由，不斷建構各種免費的電子文獻服務，從早期遠距圖書期刊系統，到全國博碩士論文加值系統。不斷推出的「免費」數位內容服務，看似嘉惠全國讀者，實則卻嚴重打擊到數位出版產業的根基。

國圖對數位出版打擊有多大？全國超過六十家大學，年年斥資數千萬購買國外碩博士論文資料庫，一篇電子論文要價六十五美元。反觀台灣，教育部與國圖卻主張國內學位論文是「公共財」，打著「數位保存」理由，打造免費「臺灣博碩士論文知識加值系統」，對全國／全世界放送。更早之前，國圖也是以「數位保存」理由，全面掃描重製送存國圖的全國期刊雜誌，推出遠距圖書服務系統後，對讀者收取「工本費」，卻沒有任何權利金流向出版商手上。就在數位出版產業剛起步時，國圖以國家預算與產業打對台，競爭誰取得電子全文授權的速度較快。這荒唐程度，就像經濟部自己成立晶圓廠要跟台積電打對台一樣。

國圖長期不斷利用「立意良善」的理由，用錯誤的政策執行方式，霸凌數位內容產業。出版人沒有人不支持文化保存，但，有利益良善的目的，也要有合理的政策與立法手段。國外有數位出版，是嚴禁國家重製的！出版業已經夠苦了，只要政府有好的出版產業政策，一本書送給政府，有何不可?!

（作者為台灣數位內容產業協進會理事長）

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