自由廣場》911談戰爭與和平

◎ 張玲玲

九一一事件屆滿廿周年，非傳統的攻擊手段至今仍威脅著全球安全與和平。身為女性軍職人員，懇切呼籲大家，一定要認清恐攻與戰爭一樣，無法永久消失；我們要尋求和平的對策，也要瞭解戰爭的本質。

日前陸委會公布最新民調結果，有高達八成以上民眾，支持總統強調台灣唯一選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己；並支持政府強化國家安全與自我防衛能力，捍衛國家主權及台灣民主。此也反映出軍民一心、保衛國家的全民國防意義。

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自有人類以來就有衝突，最嚴重的衝突就是戰爭；惟世上至今沒有一套能夠涵蓋戰爭所有層面的「戰爭學」，或真正精審嚴密的理論體系，原因在於戰爭不是常態，而且變數太多，多到難以掌控的程度。所以許多人可以大談闊論戰爭或衝突，但誰也無法真正論斷或預判一場戰爭的發展或下一場尚未發生的戰爭或衝突會不會發生？即便美國這樣的大國，阿富汗戰爭歷經四任總統，下達「終戰指導」的最佳時間點都被議論著。

曾提出軟實力、巧實力的知名國際政治學者約瑟夫·奈伊（Joseph S. Nye）說過，國際衝突的研究是一門把歷史與理論結合起來的、不甚精確的學問，所以我們能做的，就是能好好地理解過去與現在，避開未來航程中可能碰到的險灘。

目前對台灣威脅最大的是中共，對我國的軍事威脅也最嚴峻，除了頻繁地以機艦擾台、舉行軍演，還不斷刻意發動灰色地帶行動，威嚇意味濃厚。著有《論軍事》的古羅馬軍事家韋格蒂烏斯(Vegetius)的一句名言：「想要和平，先要做好戰爭的準備。」

為了和平，我們從不求戰；但為了做好戰爭準備，我們也不畏戰。看到民眾挺國防，備感欣慰；相信台灣一定可以更強大、更團結、更堅定保衛自己。

（作者為國防大學政治教官）

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