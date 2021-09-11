自由廣場》戰鬥藍為何、為誰而戰？

◎ 黃惟冰

中廣董事長趙少康號召成立「戰鬥藍」，吸引數十位國民黨內的立法委員，以及縣市議員加入，甚至就連新黨的台北市議員侯漢廷也在列隊之內，可謂「軍容壯盛」。然而，趙少康沒說清楚的是，大張旗鼓的組成「戰鬥藍」，究竟是為何而戰？為誰而戰？

如果「戰鬥藍」要為中華民國的生存發展而戰，那麼趙少康就應該先指出，誰才是中華民國最大的敵人，並以之為鬥爭對象。事實上，任何稍有歷史感與國際觀的人都知道，以中華人民共和國取代中華民國的中國共產黨，不論就中國內部的執政權，還是國際上的代表權來說，才是中華民國最大的敵人。

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此外，如果「戰鬥藍」要為中華民國百姓的安全福祉而戰，那麼首要假想敵也應該是中共旗下的人民解放軍。因為一方面，解放軍在過去十幾年是唯一一個對台澎金馬發起攻擊，造成中華民國百姓生命財產巨大損失的武裝力量；另一方面，解放軍也是當今唯一一個以飛彈部署、機艦繞島、網路滲透等形式，持續對中華民國施加安全威脅的境外勢力。

總結而言，趙少康與「戰鬥藍」若想要師出有名，真正扮演中華民國守護者的角色，砲口就該瞄準中國共產黨與解放軍。若非如此，淪為砲口對內，不僅劃錯重點，更會讓人懷疑是否內鬥內行，一切都只是為了爭權奪利。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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