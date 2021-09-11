自由廣場》青年時評〉從張亞中看國民黨韓粉化

◎ 黃韋鈞

據媒體報導，母校教授張亞中出席某記者會，再次冷飯熱炒蔡英文總統的博士論文真假，更口出狂言，要大家「去了解倫敦政經學院是否為正規大學」。張亞中身為德國漢堡大學哲學博士，又是台大政治系教授，這番言論不是無知，便是邪惡！

論國際地位，倫敦政經學院在二零二一年全球排名第四十九，政治學與哲學類科分別位居第六，筆者就讀的公共政策學科類別更排名世界第三，甚至已培育出十八名諾貝爾獎得主，這種辦學成果，竟被張教授質疑、暗示「可能不是正規大學」？

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更有甚者，蔡英文總統的論文老早在倫敦政經學院與臺灣國家圖書館線上公示，任何一個會上網的七歲小孩，只要搜尋關鍵字，就可下載論文全本。張教授連基本的查證都做不到，豈非無知？鐵錚錚的事實不願承認還持續造謠，更是邪惡！

用假消息做政治惡鬥，並非新鮮事。二零零八年，美國歐巴馬總統就被極端的茶黨惡意攻擊說他不是在美國出生，即使歐巴馬拿出出生證明，相關謠言仍持續在共和黨支持者內發酵。然而，即便身處劣勢，共和黨總統候選人麥肯（John McCain）仍毅然拿過支持者的麥克風，為對手歐巴馬辯護。

相較之下，張教授此次謬言，自二零一八年韓粉崛起後便所見多有，可悲的是，這個百年大黨卻沒有一個人站出來為真相辯護。尤其此次國民黨主席選舉的候選人中，除張亞中外，更有朱立倫與江啟臣，也都曾擔任過大學教授，為人師表，非但沒發揮道德勇氣加以駁斥，更默許、甚至助長此類假消息、假新聞繼續發酵，為國民黨的韓粉化推波助瀾。

有鑑於此，無論趙少康等國民黨人再怎麼強調「理性藍」、「戰鬥藍」，都掩蓋不了國民黨和稀泥式集體向下沈淪、同流合污的事實；這些黨主席候選人們再怎麼吹噓，其實不過就是一個個複製版的韓國瑜。也難怪最愛無的放矢的、跟韓國瑜最相像的張亞中，竟可在政見會後獲得親藍媒體網路民調第一名。

韓國瑜的大起大落，敲響了國民黨最大的喪鐘，成立百年的最大在野黨淪落如此地步，在老是指責他人不愛國前，恐先得自己捫心自問，是否對得起當初為民主流血的創黨先賢們。

（作者為台大政治系畢業生、英國倫敦政經學院碩士生）

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