自由廣場》別再「大陸」了！

◎ 永山英樹

據台灣媒體報導，國民黨針對蔡英文總統指中國稱「鄰國」，批評說是「兩國論」翻版，等於改變現狀等等。我真的不了解為甚麼台灣的文明社會能容許這種自欺欺人的集團存在。

台灣和中國是互不隸屬的國與國關係，這才是不能否認的「現狀」。信奉「一中」原則的人因為被洗腦，不能接受這個「現狀」。

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「一中」原則是甚麼？中方的「一中」內涵是「台灣是中國的一部分」，這是為正當化併吞台灣的虛假宣傳。國民黨的「一中」是「中國就是中華民國」，這只是白日夢而已。很遺憾的是，這種「一中」宣傳也對包括我國日本在內的國際社會造成巨大的壞影響。

比如在日本，多數媒體、國民談到「中國與美國」的時候都說「中國與美國」，但談及「中國與台灣」時，就說「大陸（中國大陸）與台灣」或「本土（中國本土）與台灣」，也幾乎沒人認為「大陸」「本土」這些詞是不對的，這說明一般的日本人都誤解台灣中國是國內關係。

因此我多年來在日本向媒體要求不將「大陸」「本土」跟台灣作相對，不知是否因為這個活動的影響，近年來很少看到這種詞了，但有家媒體還堅持稱「中國大陸」，那就是中央社日文新聞。

我知道中央社從馬英九政府時期到現在都守住「一中」，將「鄰國」叫作「中國大陸」。中央社是國家通訊社，我建議蔡英文政府要他們採取「台灣中國是國與國關係」的立場，將中國叫作中國。台灣應該徹底排除「一中」妄想，讓國際了解台灣完全是一個主權獨立的國家，跟中國完全無關。小英任期只剩三年，可以就這點為台灣做出貢獻。

（作者為台灣研究論壇會長）

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