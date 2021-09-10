自由廣場》口罩鼻樑塑型片 應予徵用、授權

◎ 牛明

去年疫情初起，經濟部迅速組建口罩國家隊，讓國人得以有充裕的口罩，阻絕武漢肺炎。然今年疫情翻轉，除經歷三個月的三級警戒外，在疫情稍紓緩之際，卻又爆出幼兒園群聚感染，除是首見幼兒園之群聚外，又因為幼兒感染問題尚無法以疫苗因應，因此僅剩下口罩此一防堵措施。然而口罩稍有縫隙，即會大幅降低對Delta病毒的過濾效率。因此在解決了口罩量的問題後，應再次出動口罩國家隊處理口罩縫隙的問題。

口罩縫隙會構成問題，在於病毒透過氣膠傳播。不論是大學教授或是臨床醫師，均直指此波疫情的媒介可能是氣膠傳播。重症專科醫師黃軒於臉書粉專分享，如果口罩空隙增加一％，口罩只剩近七十％過濾率；若口罩空隙增加到二％，那麼要過濾小於二點五微粒氣膠，也只剩下近三十三％過濾率而已。因此口罩配戴密合度是配戴口罩能否有效阻隔預防吸入武漢肺炎病毒的關鍵。然而「每個人有不同的臉形，鼻樑、臉頰凹陷與嘴唇開合狀況，都會讓口罩製作出接觸面大小不一的空隙」，因此降低口罩縫隙就成為此一階段口罩國家隊的挑戰。

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所幸，國內已有相關的研發成果。據報載，國立中山大學已研發可填補口罩縫隙的「口罩鼻樑塑型片」。教育部應徵用屬於國家財產的國立大學研發成果，強制授權予經濟部所主導的口罩國家隊，進行口罩升級，產製符合個人臉型、無縫隙之口罩，保護未來主人翁。

（作者為研究人員，台北市民）

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