自由廣場》從911後一件機密任務談起

◎ 高碩泰

美國總統拜登上任不久就宣佈在「911事件」20週年的今年9月11日前，終結在阿富汗一場「無止盡」的戰爭。但8月間「塔利班」快速席捲阿富汗全境，美方倉惶撤軍撤僑，喀布爾機場恐怖死傷混亂的畫面，一一呈現在全世界的眼底，何其不堪，終將成為拜登政府無法磨滅的歷史印記。

20年前的台北時間2001年9月10日禮拜一，任職外交部北美司司長的筆者，當天才剛從紐約結束重要公務搭機返台。在時差還未完全調整下，隔天9月11日禮拜二加班直到晚上9點多才回家休息。半個鐘頭後，電視螢幕就出現了驚悚的鏡頭，紐約、華府相繼遭到駭人的恐怖攻擊！

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事態如此嚴重，筆者當下召集同仁，分別衝回外交部，馬上成立緊急應變小組，隨時向上級呈報並分秒與駐美代表處、駐紐約辦事處保持聯繫，處理迫在眉睫的狀況，包括行政院張俊雄院長一行返台途中被要求迫降，滯留在檀香山。政府團隊也多方瞭解僑胞、台商、留學生、駐美人員與眷屬的安全，及如何在第一時間施予援手（7位國人不幸在紐約世貿雙子星大樓現場罹難）。筆者偕同仁連續48小時幾乎沒有闔眼，鎮守在外交部，隨時緊盯情況發展，遵照高層指示及協調內外作為，僅能抽空在外交部簡單梳洗提神。

10月初小布希總統宣佈轟炸包庇賓拉登及「凱達」恐怖組織的阿富汗「塔利班」政權，並結合北約盟邦揮兵進入掃蕩。我方也回應華府緊急請求及人道考量，由外交部出面協調軍方及民間單位，在10天內徵召上百輛堪用的大、中型載貨卡車與救濟物品。經快速整備後，集結噴塗白漆，連夜裝船駛往鄰近戰區的港口，交由國際救援組織與非政府機構接手，分別掛上民間慈善團體標誌，24小時不斷載運食物、飲水、醫藥用品、毛毯、保暖衣物等，提供在阿富汗、巴基斯坦邊界流離失所的上百萬難民。

這項在短短10天內完成的極機密、高效率的專案任務，深獲美方感激。幾年後解密，美方國安高層官員特別公開肯定台灣慷慨出錢出力，即時發揮人道夥伴精神，允為楷模。

阿扁總統另外也洽請監察院錢復院長以特使身分，專程前往紐約捐款一百萬美元，作為城市重建與救助基金，再赴華府向美方表達哀悼並重申台美合作反恐。

20年後，拜登提出終結阿富汗戰爭的主要理由之一，即美方擬將寶貴人力與物力，優先轉移到更符合地緣政治經濟利益的區域。直言之，華府早應脫離戰略利益有限，且師老兵疲的阿富汗泥淖，以便調度資源與兵力，更專注因應北京在整體印太區域與南海、東海昭然若揭的企圖心。他這種承繼歐巴馬、川普的政策思維，加上在喀布爾的慘痛教訓，自當影響尚在形塑的「拜登主義」。

根據媒體報導與識者評估，拜登未來的國安與外交政策內涵，今後將無意派兵介入「無止盡」的戰事，遑論透過駐軍，試圖「重建」或「改造」一個百廢待舉、崩壞失敗的外國政府。而面臨崛起或既存的強權（中國、俄羅斯），或有意挑戰西方自由民主法治的威權國家（伊朗、北韓），華府雖不示弱，但也不再單打獨鬥，將設法組成「國際隊」對應，透過外交手段合縱連橫，及採取更精準的遠距打擊與反恐作為。

拜登政府宣稱民主與人權將仍是美國外交政策的核心價值，但是否列入優先目標，未來恐須納入整體國安考量。

經過在阿富汗的挫敗，多數美國民眾深知，美軍雖仍擁有世界上唯一的全球兵力投射能力，但主客觀上已不可能無遠弗屆或無役不與，美國必須檢討「硬實力」、「軟實力」、「巧實力」的綜合運用。而華府朝野日漸形成的一項重要共識，就是面對以北京為首，幸災樂禍唱衰美國國力沒落、信用不可靠，美國本身尤須振衰起敝，加速提昇本身的基礎建設、經濟、科技、教育、產業供應鏈的綜合實力，對咄咄逼人的競爭對手毋須「圍堵」或「壓制」，但使對方望塵興歎、知難而退。

為了在阿富汗撤軍後亟須挽回美國民眾與友邦的信心，拜登接續川普時代的「自由開放印太戰略」，勢必進行若干省思與調整。証諸近期美日、G7高峰會，公開發表有關台海安全與區域和平穩定的罕見聲明，台灣的關鍵角色與地緣價值，更不言可喻。盱衡大局，加上台美、台日、台歐關係持續升溫，吾人進一步密切觀察「拜登主義」的具體形塑，此其時矣！

（作者為2016-2020駐美代表）

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