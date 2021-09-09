自由廣場》（金恒煒專欄）有了「戰鬥藍」還須要「黨中央」？

國民黨黨主席選舉，很冷；與韓國瑜叱吒一時的現象比較，落差未免太大。更值得關注的是，台上江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源四人辯論，竟抵不過台下趙少康一人的吆喝；不是趙少康有多厲害，是「四人幫」氣息奄奄到瀕死狀態。

國民黨走到今天，真是途窮日暮，全黨沒有一個超人氣，候選人中沒有一個是行政首長，江啟臣是立委外，其他三人一介平民而已；江啟臣雖是國會議員，看來也不能號召黨籍立委。國民黨的運氣可能被韓國瑜梭哈完了，大賭一把下，輸光了國民黨的全部家當。落到今天地步，不知算不算老天有眼？還是台灣人民「贊」!?

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趙少康原本要競逐黨主席，而且拿出韓國瑜的「令箭」，不料被黨中央堵截而功敗垂成。現在重新練兵，組成「戰鬥藍」，其一決藍天之氣勢，看來遠比台上四諸公強。那麼，趙少康到底要幹什麼？必有所圖是大家的共見，問題是，所為何事？

媒體最先的報導是，趙少康要分裂黨、分裂藍營，自成新勢力。此推論來自趙少康有「分裂黨」的多次前科，第一次是在黨內搞「新國民黨連線」， 一九九三年成立新黨，角逐台北市長，與國民黨提名的黃大洲搶票不遂，新黨的風光很短時間就黯然收斂。趙少康對自己的歷史問題的回應是：李登輝要搞台獨，所以「分裂」有理。其實問題的關鍵在李登輝的高人氣下，只能選擇「離開」一途；盱衡實力，李登輝宛如大樹，要掰倒李主席是不可能的任務，只能落入「蚍蜉撼大樹」的慘境。這回成立「戰鬥藍」，強調不是分裂黨，而是「希望國民黨整個變成有機的戰鬥體」。這句話才是重點。

也有媒體說他要變成「地下黨主席」，問題是，有能力成為「地下黨主席」，早就下手了，要等到現在？何況能不能成為「地下」的權臣，像張居正一樣，也得看萬曆皇帝的能耐。但是，經過黨主席艱苦的選戰，好不容易取得黨主席權柄，臥榻之旁豈容他人酣睡？

既不是「分裂」出去，又不能當「地下黨主席」，趙少康要幹什麼？能幹什麼？看他虎虎生風的南北奔波、串連，又是議員，又是立委，其實志在「另立黨中央」；這個黨中央不是制度性的，更像是吸星大法般吸納國民黨 / 藍營於「戰鬥藍」的有機體中，即使黨中央依然在，即使黨主席依然在，透過排擠效用，黨不免只剩空殼子。戰鬥藍的力道一旦壓過黨中央，趙少康就立地成王了。

看趙少康的號召就知道他的戰略，大言炎炎的說：「明年選舉只要喊『戰鬥藍』，就一定當選！」像不像中共文革的神話：「戰無不勝，攻無不克的毛澤東思想萬歲！萬歲！萬萬歲！」有了「戰鬥藍」神威的護體，誰須要黨中央!?何況「戰鬥藍」的象徵符號也設計好了，就是打上顯赫「戰鬥藍」標誌的口罩；這是制服，像中山裝一樣。

國民黨一邊是黨主席選舉，一邊是「戰鬥藍」開打，兩條路線，最後會不會綰結在一起？誰主浮沉？這是看點。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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