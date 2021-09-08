自由廣場》形容國民黨最好的字：短

◎ 張經偉

國民黨黨主席選舉辯論，四位候選人幾乎是在比賽誰對北京政府的態度軟。老問題呼之欲出：國民黨為何從反共轉親共？

首先，人民幣的利誘，是一個常見的解釋。但如今中國已然徹底毀棄改革開放路線、再次吃起毛澤東時代的共產大鍋飯（習所謂「共同富裕」）。但為何國民黨還不知懸崖勒馬？

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大中華主義，是為另一通說。然國民黨也可重拾反攻大陸、搶回聯合國內的中國代表席位，不亦大中華乎？更何況，如今習近平在國際上孤家寡人，宛若當年被八國列強圍剿的慈禧太后，此時反攻大陸，天時地利人和！何以國民黨還是只想著（拉全台灣一起）去當老佛爺身旁的安德海、李連英？

和平交流，是這四位候選人不約而同的說法。但讓國際譁然的香港反送中、新疆集中營等，亦該是一記當頭棒喝：不是你說要和平，習近平就會跟你和平。國民黨諸君不乏高學歷者，豈參不透此理？

我認為，最完整的答案，就是一個字「短」。國民黨已然短視到只看得見一個目標：跟民進黨唱反調。統獨問題不知何時能解，但藍綠選戰每兩年就有一次。倘若跟民進黨吳越同舟，就比較難得到「討厭民進黨」的選票。因此，民進黨政府現正抗共，國民黨就要親共，哪怕這會讓「蔣公不朽的精神」一頭撞南牆。這也可以解釋，為何辯論結束後，張亞中會是民調最高的一位：他的「打鬼基金」，對民進黨的仇視意味最是強烈。

要瓦解如此的國民黨，其實很簡單：跟常識站在一起、跟社會主流站在一起。於是國民黨就會愈發反常、愈發邊緣化。即使「討厭民進黨」的人多了，票也是流往另一新興政黨，而非國民黨這間引人側目的瘋人院。嗚呼！百年老黨，終將亡於自己的目光淺短。

（作者是清大歷史碩士、現任中學社會科代理教師）

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