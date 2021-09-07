自由廣場》（鏗鏘集）習眼科舞大刀

◎ 王景弘

鄧小平當年以黑貓白貓論，決心摸石頭過河，進行改革與開放，讓一部份人先「富起來」，西方論者有人天真，以為中國走資，會走向自由化；也有人預言中國人天生有眼紅病，會逼它走回頭路。

事隔卅年，開放倒退，習眼科開張，眼紅病壓倒自由化。鄧大人讓一部份人取得特權，變成暴發戶，排名億萬富豪；靠打工糊口者繼續「低端」，眼紅病迅速傳染，習近平感到不妙，掄起大刀，搞「共同富裕」治眼紅症。

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習眼科不是要醫眼紅的病人，而是要砍令人眼紅的富豪；提高工資和累進稅已棄而不用，要直接政治干預，逼企業家作不樂之捐，把錢吐出來與低端人口「共同富裕」。

在自由經濟體系，貧富差距是自由競爭的結果；富豪令人羡慕，也會有人眼紅，而富豪求名、節稅、回饋社會，常見主動捐款行善。沒有人逼微軟的蓋茨把錢吐出來共富，但他慈善捐款非洲國家出手動輒百億計。

習眼科選擇強盜手法「搶」雞取卵：先整肅炒股暴利的科技產業，限制容易成群結黨的電玩，鬥爭流於賣弄風騷，搞「娘炮」偶像，靠聲色淫慾發財的「劣跡藝員」，再出台「共同富裕」，以「道德」逼富豪捐款。

真是「厲害了，我的習」，螞蟻半死，阿里巴巴和騰訊各自承諾提一千億元的不樂之捐。江洋大盜體制，靠「政商關係」特權經營的中國民企富豪、軟骨台商人人自危：中國特色的體制，皇帝給的，皇帝當然可以收回去！

武漢肺炎的衝擊，和西方國家的貿易抵制，使數以千萬計的失業工人對富豪眼紅，習眼科不能根治，為維穩保位，明目張膽攔路搶劫，把剌激別人眼紅的富豪壓下去，眼不見為淨！

習眼科開張，不信邪的商人走著瞧！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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