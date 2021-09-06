社論》習近平走上毛澤東的老路

中國領導人習近平上台後，快速鞏固個人權位與數位獨裁體制，試圖將中國拉回毛澤東時代。在權位上，以「打貪」之名，整肅政敵並且廢除國家主席任期制，形成權力的絕對集中；在社會上，以反對「精神鴉片」之名，嚴格限制網路遊戲，並對文化圈、文藝圈、演藝圈、影視圈進行全面整治，企圖消除西方文化的影響；在經濟上，則打著「共同富裕」的旗幟，以反壟斷監管手段進行「三次分配」，將民企國有化，重回計畫經濟之路。習近平祭出多種嚴厲舉措，是否將展開新文化大革命，值得關切。

中共建立一種更加嚴格的集權體制，不僅攸關中國人民與中國的未來，全球更會受其重大衝擊，不能認為是中國的家務事而輕忽。尤其，作為中共併吞對象的台灣，在中共對內權力集中、對外以民族主義煽動武統民粹之際，更須時時警惕，嚴防中國的武力進犯。然而，習近平強化統治機制，固然是台灣的一大威脅；也可能觸發中共統治危機。換言之，習近平的擴權與擴軍，以及將中國社會帶回「向著中國共產黨的初心回歸，向著社會主義本質回歸」，乃是一種「政治七傷拳」，既可能傷害西方民主國家，也可能導致中共政權的崩潰。可謂習近平的新文革，將是攸關中共政權存亡的政治豪賭。何以如此論斷？一般而言，威權統治為避免人民的民主期待上升，引發抗爭或革命，雖然在政治上全面控制，但會在商業領域與娛樂上開一扇窗，讓民眾的逐利與物質慾求有出路可以發洩，方可使人民不再關注政治權利等事務，讓統治集團與民眾各安其位，以得到政權的穩定。而習近平此次強化對全社會、全領域的管控，使所有私領域之事務「無所逃於天地之間」，已然踰越了威權統治者與人民之間的那條紅線。《華爾街日報》即深刻剖析，習近平主政下，中共透過擴大個人自由來換取默許一黨執政的社會契約已發生質變，「黨」的手更加深入經濟和個人私領域。這樣的質變必然成為中共統治的隱憂。

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中共建國以來的路線，基本上都是以政權穩定與社會主義為本質。首先是毛澤東的「不斷革命論」與「階級鬥爭」，屬於社會主義的實驗，結果以「數千萬人死亡」與「一窮二白」的悲慘代價收場。接續下來則是鄧小平採行「改革開放」以撥亂反正，宣稱引進市場機制，與全球貿易接軌，但只是利用外資與人力、技術來壯大中國產業，實際上卻採取黨國資本主義，以壟斷保護來進行不公平貿易，可說是披著資本主義羊皮的社會主義戰狼。但無論如何，鄧小平「讓一部分人先富起來」的路線，使中國民企發展成為巨型企業。到了企圖塑造「毛澤東2.0」形象的習近平，帝王思維及打造霸業的野心畢露，其鬥爭手法凶狠，多位實力相當的政敵在其打貪名義下落馬，高層權鬥之慘烈，堪比毛澤東的十次黨內鬥爭。而其人並無重大事功，卻敢廢除接班任期制，並恢復個人崇拜，儼然帝王降生。尤有甚者，習拋棄鄧小平「不稱霸」的「韜光養晦」策略，積極擴張軍備，欲與美國爭鋒；進而以「百年國恥」挑起民族主義民粹，意圖打造紅色中華帝國。如今更藉「共同富裕」之名，監管整治電商、平台、補教、網路遊戲、演藝圈等，宣稱要鏟平教育、醫療、住房三座大山，造成寒蟬效應，企業紛紛捐輸表忠。而北京大學經濟學教授張維迎則撰文警告，「共同富裕」是走回頭路，政府干預越多，中國只能走向「共同貧窮」。

習近平權力之路，美其名要「自力更生」，實際上是走回毛澤東「閉關自守」的老路。其近日在黨校談話，指出︰「想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓」，「共產黨人任何時候都要有不信邪、不怕鬼、不當軟骨頭的風骨、氣節、膽魄。」明顯劍指美國，要集中權力與物資對抗美國等民主國家，建立紅色霸權。以中國今日之雄厚國力，已構成世界和平的威脅，無怪乎金融大鱷索羅斯稱習為全球最危險的敵人。只不過中共看似強大，但習近平的作為，不僅違反民主自由的普世價值，甚至違反人性的基本需求；這樣的政權實際上已與全民為敵，權力基柱將會動搖腐蝕，如何延續政權命脈恐怕才是習近平的最大夢魘。

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